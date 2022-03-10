Україна готова вести переговори з Росією щодо закінчення війни, проте не збирається йти на компроміси щодо своєї незалежності та територіальної цілісності.

Про це заявив в одному з інтерв’ю глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Президент говорить, що ми готові до переговорів. У мене питали іноземні журналісти, на які компроміси ми готові піти під час переговорів. Я їм відповів, що ми готові говорити, зустрічатися. Але точно для нас не існує компромісів, які пов’язані з нашою незалежністю, з нашою територіальною цілісністю, суверенітетом, з нашою свободою, – наголосив Єрмак.

Він додав, що Україна продовжуватиме боротьбу за припинення війни на своїх умовах, зі збереженням своїх інтересів, і тут важливою є робота дипломатів.

Коментуючи вимогу Кремля про так звану “денацифікацію” України, глава Офісу президента зазначив, що це виглядає як боротьба з цілою українською нацією.

– Поки що те, що відбувається з нашою країною, я це і сприймаю, як “денацифікацію” – але в сенсі боротьби з цілою нашою нацією. Я не розумію іншого сенсу, – заявив Єрмак.

Що стосується вимоги РФ про “позаблоковість” України (тобто про відмову від членства в НАТО), керівник ОПУ нагадав, що наша держава зараз і не входить до якихось блоків.

– Ми сьогодні поза будь-якими блоками. Але нам сьогодні важливо говорити не про це, а про те, що системи європейської безпеки не існує. Після початку війни це очевидно. Системи світової безпеки не існує. Її треба будувати – з нуля, – зазначив Єрмак.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу заради припинення війни, проте не готова капітулювати.

На думку українського лідера, Володимир Путін врешті-решт почне переговори, оскільки запеклий опір українців змусить його до цього.