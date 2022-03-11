Україна та Польща вже сформували сильний союз, який виріс із реальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв’язок у польському Сеймі.

— Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз. Хай неформальний. Але союз, який виріс із реальності. А не зі слів на папері. З тепла у нашому серці, а не з промов політиків на самітах. З того, як ви поставилися до наших людей. До українців, які врятувалися на вашій землі від зла, яке прийшло на нашу землю. Більше ніж півтора мільйона громадян України! В абсолютній більшості жінки та діти. Вони не почуваються на чужині, не почуваються у приймах. Ви зустріли наших людей у своїх родинах. Із польською делікатністю. З братською добротою, – сказав він.

Зеленський також подякував Польщі за “докладені зусилля, щоб ми могли убезпечити українське небо”.

— За 16 днів цієї війни українська гордість і польська честь, українська сміливість у боях і польська щирість допомагають нам… Дозволяють мені сказати зараз важливі слова. Слова про те, що між нашими народами панує справжній мир. Мир між рідними. Мир між братами, – сказав Зеленський, додавши, що “зараз я дуже хочу, щоб ці слова почули наші спільні сусіди. Білоруси”.

Президент України відзначив допомогу Польщі в підтримці євроінтеграції України.

— Ми бачили вчора, як і про що говорили країни Євросоюзу. Ми бачили, хто був справжнім лідером і боровся за сильну Європу. За спільну європейську безпеку. А хто намагався зупинити нас. Хто намагався Вас зупинити… Ми розуміємо, чому для поляків настільки важливо боротися разом із нами. Разом з усіма, хто за волю. За свободу. За Європу, – сказав він.

Володимир Зеленський подякував за допомогу, яку Україна отримала від Польщі та від польського народу, а також за зусилля, які польська сторона докладає, щоб убезпечити українське небо. Президент України висловив віру в те, що спільними зусиллями вдастся досягти цього результату.