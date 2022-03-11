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Факти / Україна / Політика

Україна та Польща сформували надзвичайно сильний союз – виступ Зеленського перед Сеймом

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Україна та Польща вже сформували сильний союз, який виріс із реальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв’язок у польському Сеймі.

— Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз. Хай неформальний. Але союз, який виріс із реальності. А не зі слів на папері. З тепла у нашому серці, а не з промов політиків на самітах.

З того, як ви поставилися до наших людей. До українців, які врятувалися на вашій землі від зла, яке прийшло на нашу землю. Більше ніж півтора мільйона громадян України! В абсолютній більшості жінки та діти. Вони не почуваються на чужині, не почуваються у приймах. Ви зустріли наших людей у своїх родинах. Із польською делікатністю. З братською добротою, – сказав він.

Зеленський також подякував Польщі за “докладені зусилля, щоб ми могли убезпечити українське небо”.

— За 16 днів цієї війни українська гордість і польська честь, українська сміливість у боях і польська щирість допомагають нам… Дозволяють мені сказати зараз важливі слова. Слова про те, що між нашими народами панує справжній мир. Мир між рідними. Мир між братами, – сказав Зеленський, додавши, що “зараз я дуже хочу, щоб ці слова почули наші спільні сусіди. Білоруси”.

Президент України відзначив допомогу Польщі в підтримці євроінтеграції України.

— Ми бачили вчора, як і про що говорили країни Євросоюзу. Ми бачили, хто був справжнім лідером і боровся за сильну Європу. За спільну європейську безпеку. А хто намагався зупинити нас. Хто намагався Вас зупинити…

Ми розуміємо, чому для поляків настільки важливо боротися разом із нами. Разом з усіма, хто за волю. За свободу. За Європу, – сказав він.

Володимир Зеленський подякував за допомогу, яку Україна отримала від Польщі та від польського народу, а також за зусилля, які польська сторона докладає, щоб убезпечити українське небо. Президент України висловив віру в те, що спільними зусиллями вдастся досягти цього результату.

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