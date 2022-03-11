Блокада Маріуполя та гуманітарні коридори: що відбувається на 16-ту добу війни в Україні
Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
В районі військового аеродрому міста Луцьк пролунало кілька вибухів. Про це повідомив мер Ігор Поліщук.
Він закликав мешканців міста спуститися в укриття та залишатися там, допоки не оголосять відбій повітряної тривоги.
Сенат США схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні та її європейським союзникам на $13,6 млрд.
Про це пише The New York Times.
Термінова допомога Україні булв частиною загального пакета фінансування урядових програм на 1,5 трильйона доларів, і отримала отримала сильну двопартійну підтримку серед американських парламентарів.
Тепер ініціативу Сенату має схвалити й американський президент Джо Байден.
Неформальне засідання саміту ЄС завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС.
А президент Литви Ґітанас Науседа назвав цю ніч історичною і написав у своєму Twitter так:
Після п’яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали “ТАК” українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС.
A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU.
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 11, 2022
Легіон хакерів Anonymous продовжує свою боротьбу проти РФ.
Сьогодні вони успішно зламали базу даних Роскомнадзору і оприлюднили її.
Усього 360 000 файлів на 820 гігабайтів.
JUST IN: #Anonymous has successfully breached and leaked the database of Roskomnadzor, the Russian federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to the public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh
— Anonymous TV �� (@YourAnonTV) March 10, 2022
Twitter та Facebook видалили допис посольства РФ у Лондоні про маріупольський пологовий будинок.
Він стверджував, що пологовий будинок, по якому російські військові здійснили авіаудар 9 березня, не функціонував і використовувався як військова база.
Ми вжили заходів щодо твітів, оскільки вони порушували правила соцмережі, зокрема нашу політику щодо ненависницької та образливої поведінки, пов’язаних із запереченням насильницьких подій, – заявив представник Twitter.
Компанія Meta тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram з Росії, України та Польщі писати заклики до насилля щодо російських військових та путіна особисто. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на корпоративні листи співробітників.
Прессекретар компанії Енді Стоун пояснив, що соцмережі не дозволять закликати до насильства проти російських мирних громадян. Такі дописи, як і раніше будуть класифікуватися, як мова ворожнечі.
Our statement on what’s happening: pic.twitter.com/UQqb3vQeep
— Andy Stone (@andymstone) March 10, 2022
Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. Це загрожує вибухами з численною кількістю жертв.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Росіяни більше не зможуть літати авіакомпанією Turkish Airlines через Туреччину до третіх країн.
Про це повідомляє Асоціація туроператорів рф.
Важливо розуміти, що турецька авіакомпанія вводить обмеження для росіян не тому, що приєднується до західних санкцій, а лише через те, що західні санкції (вірніше блокування російських карток Visa і Mastercard) створили їй проблеми у проходженні платежів від громадян РФ, – йдеться у повідомленні.
10 березня Збройні сили України завдали нищівного удару по двох великих колонах техніки російсько-фашистських військ.
За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, Гради та інше озброєння.
За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, уражено чотири повітряні цілі. Попередньо йдеться про три ворожі штурмовики Су-25 та один Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.