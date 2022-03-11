Блокада Маріуполя та гуманітарні коридори: що відбувається на 16-ту добу війни в Україні

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.