Неформальне засідання саміту ЄС завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС.

А президент Литви Ґітанас Науседа назвав цю ніч історичною і написав у своєму Twitter так:

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU.

