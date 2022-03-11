Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Блокада Маріуполя та гуманітарні коридори: що відбувається на 16-ту добу війни в Україні

Блокада Маріуполя та гуманітарні коридори: що відбувається на 16-ту добу війни в Україні

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
07:27 - 11 березня
У Луцьку пролунало кілька вибухів

В районі військового аеродрому міста Луцьк пролунало кілька вибухів. Про це повідомив мер Ігор Поліщук.

Він закликав мешканців міста спуститися в укриття та залишатися там, допоки не оголосять відбій повітряної тривоги.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
05:56 - 11 березня

Сенат США схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні та її європейським союзникам на $13,6 млрд.

Про це пише The New York Times.

Термінова допомога Україні булв частиною загального пакета фінансування урядових програм на 1,5 трильйона доларів, і отримала отримала сильну двопартійну підтримку серед американських парламентарів.

Тепер ініціативу Сенату має схвалити й американський президент Джо Байден.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
05:22 - 11 березня

Неформальне засідання саміту ЄС завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС.

А президент Литви Ґітанас Науседа назвав цю ніч історичною і написав у своєму Twitter так:

Після п’яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали “ТАК” українській євроінтеграції. Процес почався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її раді в ЄС.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
04:37 - 11 березня

Легіон хакерів Anonymous продовжує свою боротьбу проти РФ.

Сьогодні вони успішно зламали базу даних Роскомнадзору і оприлюднили її.

Усього 360 000 файлів на 820 гігабайтів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
04:26 - 11 березня

Twitter та Facebook видалили допис посольства РФ у Лондоні про маріупольський пологовий будинок.

Він стверджував, що пологовий будинок, по якому російські військові здійснили авіаудар 9 березня, не функціонував і використовувався як військова база.

Ми вжили заходів щодо твітів, оскільки вони порушували правила соцмережі, зокрема нашу політику щодо ненависницької та образливої ​​поведінки, пов’язаних із запереченням насильницьких подій, – заявив представник Twitter.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
04:11 - 11 березня

Компанія Meta тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram з Росії, України та Польщі писати заклики до насилля щодо російських військових та путіна особисто. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на корпоративні листи співробітників.

Прессекретар компанії Енді Стоун пояснив, що соцмережі не дозволять закликати до насильства проти російських мирних громадян. Такі дописи, як і раніше будуть класифікуватися, як мова ворожнечі.

 

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
03:28 - 11 березня

Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. Це загрожує вибухами з численною кількістю жертв.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
02:21 - 11 березня

Росіяни більше не зможуть літати авіакомпанією Turkish Airlines через Туреччину до третіх країн. 

Про це повідомляє Асоціація туроператорів рф.

Важливо розуміти, що турецька авіакомпанія вводить обмеження для росіян не тому, що приєднується до західних санкцій, а лише через те, що західні санкції (вірніше блокування російських карток Visa і Mastercard) створили їй проблеми у проходженні платежів від громадян РФ, – йдеться у повідомленні.

 

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:56 - 11 березня

10 березня Збройні сили України завдали нищівного удару по двох великих колонах техніки російсько-фашистських військ.

За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, Гради та інше озброєння.

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, уражено чотири повітряні цілі. Попередньо йдеться про три ворожі штурмовики Су-25 та один Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:44 - 11 березня
Продався за 40 тис. грн: у Харкові громадянин повідомив найманцю Росії координати військового об’єкта.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...151>
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка