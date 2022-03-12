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Факти / Україна / Політика

Ми вистоїмо, з вами чи без вас! Резніков звернувся до спільноти Що? Де? Коли?

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Ми вистоїмо, з вами чи без вас! Резніков звернувся до спільноти Що? Де? Коли?

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до світової спільноти знавців Що? Де? Коли?, зокрема до тих людей, які мешкають у Росії, Білорусі, Ізраїлі, і закликав їх не ігнорувати війну в Україні та агресивні дії Кремля.

Він також сподівається, що його почують в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані.

– Ви як ніхто розумієте, що відбувається. Інтуїція вам говорить, чим це закінчиться. Ви точно можете фільтрувати інформацію. Ви можете знайти у мережі докази. Ви знаєте, що Росія обстрілює мирні українські міста, вбиває жінок та дітей, – розповів Олексій Резніков.

Міністр оборони розповів про наслідки конфлікту для країн.

– Для Росії війна закінчиться катастрофою. Багато хто з вас уже полишив її. Ви сподіваєтеся пересидіти ці часи на відстані. Боюся, вам не буде куди повертатися. Для Білорусі, якщо ви піддастеся тиску, це закінчиться ще гірше. Росії буде не до вас, а в Україні вас вважатимуть зрадниками, – додав він.

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На Ізраїль, який демонструє неготовність вибрати бік, чекає до зростання недовіри на довгі роки.

– Ми вистоїмо. Не сумнівайтеся. З вами чи без вас, – сказав глава Міноборони.

Він закликав членів руху активно висловлювати свою позицію, формувати громадську думку, а також уберегти своїх близьких та знайомих від виконання божевільних наказів путінської влади, яка вже понад два тижні веде війну проти України.

Джерело: Oleksii Reznikov

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Фото: УНІАН

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