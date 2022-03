Глава Instagram Адам Моссері підтвердив блокування соціальної мережі в Росії: У понеділок Instagram буде заблоковано в Росії. Це рішення відріже 80 мільйонів жителів Росії один від одного та від решти світу.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022