Авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську та провокація у Білорусі: що відбувається на 17-ту добу війни в Україні
Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Канада виділяє $30 млн, щоб подвоїти благодійні внески Червоному хресту, які її громадяни зробили на користь України.
Також Канада надішле гуманітарну допомогу. Ідеться про рятувальні засоби на випадок надзвичайної ситуації — брезентові накриття, переносні кухні, гігієнічні набори та ковдри.
Наступ РФ із застосуванням крилатих ракет: як минула 16-та доба війни.
– Це революція, яка відповідає інтересам України і Європейського союзу, якщо вважати, який шлях ми зробили за останні три тижні, – каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. – Це рішення ставить шлях України до ЄС на рельси. Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом Європейського союзу. Це лише питання часу. Якщо до війни ми лише гіпотетично мріяли про це. То тепер ми однозначно станемо членами ЄС.
На Сумщині погоджено зелені коридори! Про це повідомив Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що передачу даних від систем моніторингу Запорізької АЕС було відновлено.
Зв’язок із Чорнобильською АЕС відсутній, також періодично виникають проблеми з передачею даних із Южно-Української АЕС.
Глава Instagram Адам Моссері підтвердив блокування соціальної мережі в Росії: У понеділок Instagram буде заблоковано в Росії. Це рішення відріже 80 мільйонів жителів Росії один від одного та від решти світу.
On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.
— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022
Японська компанія Као та американська компанія Colgate-Palmolive частково йдуть з ринку Росії. Обидві компанії виробляють засоби особистої гігієни.
У Миколаєві продовжуються обстріли. Не виходьте зі сховищ!
Відомий блогер Антон Птушкін звернувся до росіян.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти не зустрівши на нашій землі жодної підтримки, вирішили викрасти мера Мелітополя Івана Федорова.