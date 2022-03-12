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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську та провокація у Білорусі: що відбувається на 17-ту добу війни в Україні

Авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську та провокація у Білорусі: що відбувається на 17-ту добу війни в Україні

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
06:06 - 12 березня

Канада виділяє $30 млн, щоб подвоїти благодійні внески Червоному хресту, які її громадяни зробили на користь України.

Також Канада надішле гуманітарну допомогу. Ідеться про рятувальні засоби на випадок надзвичайної ситуації — брезентові накриття, переносні кухні, гігієнічні набори та ковдри.

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05:14 - 12 березня

Наступ РФ із застосуванням крилатих ракет: як минула 16-та доба війни.

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04:37 - 12 березня
Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом Європейського союзу

– Це революція, яка відповідає інтересам України і Європейського союзу, якщо вважати, який шлях ми зробили за останні три тижні, – каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. – Це рішення ставить шлях України до ЄС на рельси. Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом Європейського союзу. Це лише питання часу. Якщо до війни ми лише гіпотетично мріяли про це. То тепер ми однозначно станемо членами ЄС.

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03:53 - 12 березня

На Сумщині погоджено зелені коридори! Про це повідомив Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА.

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03:38 - 12 березня

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що передачу даних від систем моніторингу Запорізької АЕС було відновлено.

Зв’язок із Чорнобильською АЕС відсутній, також періодично виникають проблеми з передачею даних із Южно-Української АЕС.

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03:24 - 12 березня

Глава Instagram Адам Моссері підтвердив блокування соціальної мережі в Росії: У понеділок Instagram буде заблоковано в Росії. Це рішення відріже 80 мільйонів жителів Росії один від одного та від решти світу.

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02:43 - 12 березня

Японська компанія Као та американська компанія Colgate-Palmolive частково йдуть з ринку Росії. Обидві компанії виробляють засоби особистої гігієни.

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02:24 - 12 березня

У Миколаєві продовжуються обстріли. Не виходьте зі сховищ!

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02:00 - 12 березня

Відомий блогер Антон Птушкін звернувся до росіян.

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01:52 - 12 березня
Це ознака слабкості загарбників: Зеленський про викрадення мера Мелітополя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти не зустрівши на нашій землі жодної підтримки, вирішили викрасти мера Мелітополя Івана Федорова.

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