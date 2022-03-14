Блінкен та Кулеба обговорили можливості припинення російського вторгнення в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен і його український колега Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорили про дипломатичні зусилля, спрямовані на зупинку вторгнення Росії на Україну.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту.

– Блінкен і міністр закордонних справ України Кулеба обговорили поточні дипломатичні зусилля, щоб зупинити війну Путіна, – сказав речник Нед Прайс.

Ентоні Блінкен підтвердив непохитну солідарність Сполучених Штатів з Україною у захисті від продовження жорстокої агресії Кремля.