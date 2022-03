Блінкен та Кулеба обговорили можливості припинення російського вторгнення в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен і його український колега Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорили про дипломатичні зусилля, спрямовані на зупинку вторгнення Росії на Україну.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту.

Ентоні Блінкен підтвердив непохитну солідарність Сполучених Штатів з Україною у захисті від продовження жорстокої агресії Кремля.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba about our steadfast support of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and ongoing efforts to stop Putin’s war of choice. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2022