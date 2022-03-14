У переговорах представників України з російською стороною щодо припинення війни на території нашої держави взято технічну паузу до вівторка, 15 березня.

Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, паузу взяли для роботи в підгрупах й уточнення “окремих визначень”.

– У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають, – наголосив Подоляк.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Як відомо, сьогодні відбувався вже четвертий раунд переговорів між представниками України та РФ. Вони проходили у відеоформаті.

Зранку Михайло Подоляк поінформував, що ключовими темами сьогоднішніх переговорів будуть: мир та припинення вогню з боку РФ; негайне відведення всіх російських військ з території України; гарантії безпеки.

Подоляк запевнив, що позиції української делегації на переговорах з РФ залишаються незмінними.

Згодом він поінформував, що комунікація проходить складно, а причина розбіжностей полягає в дуже різних політичних системам України та РФ. Подоляк зазначив, що тоді як в Україні звикли до вільного діалогу, то в РФ – до ультиматумів.