Україні потрібно укласти новий оборонний союз, до складу якого повинна обов’язково входити держава, що володіє ядерною зброєю.

Таку думку висловив в одному з інтерв’ю секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він зазначив, що такий оборонний союз буде обов’язково створений.

– Те, що ми будемо в новому союзі, це на сьогодні цілком зрозуміло. Те, що цей союз буде оборонним, щоб ми захищали свою територію, це також зрозуміло. Тому що ми за всі роки свого існування на жодну країну не нападали і не зазіхали на жоден квадратний метр іншої землі, – заявив Данілов.

У секретаря РНБО також запитали, чи можливий такий союз поза НАТО із країнами, з якими в України є спільні кордони. У відповідь Данілов пояснив, що, окрім держав зі спільним кордоном, у новому оборонному союзі має бути держава з ядерним арсеналом.

У цьому контексті він назвав Велику Британію, яка володіє ядерною зброєю.

– Крім спільного кордону, потрібно розуміти, що в цьому союзі повинна обов’язково бути країна, яка володіє ядерною зброєю. На сьогодні це Велика Британія. Якщо ми будемо вести розмову про той чи інший союз, ми повинні це усвідомлювати, – наголосив Данілов.

Як відомо, нещодавно президент Володимир Зеленський виступив за колективний договір безпеки для України за участю країн-сусідів, США, Німеччини, Франції та Туреччини.

А глава Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що Україні потрібна нова система безпеки, яка надасть захист нашій державі на століття. Він запевнив, що буде обрана найкраща з наявних моделей безпеки, й Офіс президента працює над підготовкою “фундаментального документа”.

Джерело: РНБО, Радіо НВ