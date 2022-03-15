Україна вже 20-й день тримає оборону, стримуючи російські війська на всіх напрямках. Водночас представники української делегації ведуть переговори з російською стороною щодо припинення війни, й отримують результати.

Про це розповів у своєму відеозверненні до українців радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Ми ведемо переговори, ми отримуємо результат. Ми будемо тримати ворога на всіх напрямках. Він буде втрачати розум і далі, й буде все ж таки пробувати нас зламати. Але це неможливо, тому що ми – Україна, ми боремося за свою свободу і ми точно виграємо, – наголосив Подоляк.

Він уточнив, що на 20-й день героїчного спротиву України російській збройній агресії загальна ситуація залишається без змін: РФ продовжує наносити ракетні удари по українських мирних містах; наша армія впевнено знищує ворога на всіх напрямках; а країни-партнери “досі скромно стоять осторонь”.

– 20-й день війни – це дуже багато для того, щоб довести вже всім, що ми непереможні. В нас – без змін у тому, що ми вміємо воювати, і це вже всі розуміють. Без змін у тому, що наші партнери досі з подивом на все це дивляться і все ще вирішують для себе, чи готові вони брати відповідальність таку, як бере Україна. Без змін у тому, що російська армія воювати практично не вміє. Вона вміє тільки бомбардувати цивільну інфраструктуру і мирних громадян, – заявив Подоляк.

20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Решта без змін. РФ і далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Наші військові впевнено б’ють росіян на всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами. pic.twitter.com/HQvHQnIs3T — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

Як відомо, напередодні, 14 березня, відбувся четвертий раунд переговорів між представниками України та РФ у відеоформаті. Ключовими темами, які анонсувала українська сторона, були: мир та припинення вогню з боку РФ; негайне відведення всіх російських військ з території України; гарантії безпеки.

Як розповідав Михайло Подоляк, що позиції української делегації на переговорах з РФ залишаються незмінними, а сама комунікація проходить складно.

Варто зазначити, що в переговорах було взято технічну паузу до вівторка, 15 березня. Подоляк пояснював, що це зробили для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень.

Джерело: Михайло Подоляк