Ми доведемо ситуацію до моменту, коли Росія буде вимушена зупинити цю війну – Кулеба

Для перемоги України є усі наявні елементи: бажання і здатність народу битися за себе, керівництво держави, яке веде цей народ на боротьбу, і партнери, які дають зброю та ухвалюють санкції.

Про це в інтерв’ю з НВ заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час інтерв’ю Кулеба розповів про переговори з Лавровим, та заявив, що це людина, яка не готова ухвалювати рішення.

– Був момент, коли я запропонував: якщо ви не можете приймати рішення, давайте прямо зараз візьмемо телефони, подзвонимо тим, хто може ухвалити такі рішення, президентам чи головнокомандувачам, і скажемо, що є політична воля це зробити. Він відмовився, – розповів міністр.

Кулеба висловився і про можливі переговори Зеленського та Путіна. За його словами, якщо зустріч відбудеться, українська сторона не поїде здаватися.

– Президент України зараз у дуже сильній позиції, і на такій зустрічі він виступав би із сильного боку, – зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ також заявив, що найбільша інтрига у дипломатії – що впливає на Путіна. Прямої відповіді ні в кого немає. Проте зрозуміло одне, зважаючи на усі військові злочини скоєні на території України, необхідно будь-якими зусиллями зупинити війну.

– Зусилля сконцентровані на трьох сферах: зброя для України, санкції проти Росії і фінансова підтримка України. Якщо усі ці три елементи будуть на місці, то ми так чи інакше доведемо ситуацію до моменту, коли Росія буде вимушена припинити цю війну, – зауважив Кулеба.

Кулеба згадав і про серйозність ситуації на окупованих російськими військовими АЕС. Він зазначив, що тактична мета, яку переслідує Росія в цьому питанні — легітимізувати свою присутність на цих станціях і взяття їх під контроль.

– Вони кажуть: ми ж там є, це вже факт, давайте тепер заради ядерної безпеки якось разом співпрацювати — українці, росіяни, МАГАТЕ. Ми кажемо, що ні, це не робочий сценарій. Він веде до повзучої анексії нашої ядерної індустрії, – каже міністр.

Дмитро Кулеба додав, що ця війна змінила ставлення світу до Україну.