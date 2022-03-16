Пакети санкцій потрібні щотижня, поки військова машина РФ не зупиниться – Зеленський

Під час виступу перед Конгресом США президент України Володимир Зеленський подякував за резолюцію, яка визнає усіх, хто здійснює злочини проти українського народу, воєнними злочинцями.

Водночас Зеленський наголосив, що у найчорніший час для України, для всієї Європи, необхідно зробити більше.

— Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доти, доки російська військова машина не зупиниться. Потрібні обмеження для всіх, на кому тримається цей несправедливий режим. Ми пропонуємо США внести у санкційні списки усіх політичних осіб РФ, які залишаються на офіційних посадах і не розривають зв’язків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Від депутатів Держдуми – до останнього чиновника, якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором, – сказав Зеленський.

Він закликав усі американські компанії вийти з Росії та “залишити ринок, залитий кров’ю”.

— Проявіть лідерство! Якщо у вас у виборчих округах є компанії, які спонсорують російську військову машину, залишаючи бізнес в Росії… ви маєте тиснути. Щоб російська держава не отримувала жодного долара, які вона витрачає на руйнацію України. На руйнацію Європи.

Зеленський наголосив, що усі американські порти мають бути закриті для російських товарів та кораблів.