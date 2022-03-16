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Небо над Україною точно не закриють.

Посол США при НАТО Джуліанн Сміт заявила, що питання закриття неба над Україною не розглядається та не є на порядку денному. Про це посол заявила під час телефонної міжнародної прес-конференції, повідомляють в ефірі телемарафону.

– Зараз це навіть не є предметом для дискусії, – сказала Сміт про закриття неба над Україною.

Джуліанн Сміт пояснила це тим, що ані Брюсель, ні Вашингтон не хочуть розростання війни між Росією та Україною. Посол зазначила, якщо в закритому небі доведеться збивати ворожий літак, це може перерости у Третю світову війну.