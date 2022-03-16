Обстріли житлових кварталів у Києві та продовження переговорів: що відбувається на 21-у добу війни в Україні
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом. Кількість знищених і поранених російських військових перевищила 13 тис. Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
На відновлення України після війни з Росією знадобиться $565 млрд – Шмигаль.
За попередніми розрахунками, на відновлення України після війни з Росією знадобиться $565 млрд. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі із прем’єрами Польщі, Словенії та Чехії.
Український прем’єр-міністр зазначив, що уряд вже створив та запустив групу, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.
Небо над Україною точно не закриють.
Посол США при НАТО Джуліанн Сміт заявила, що питання закриття неба над Україною не розглядається та не є на порядку денному. Про це посол заявила під час телефонної міжнародної прес-конференції, повідомляють в ефірі телемарафону.
– Зараз це навіть не є предметом для дискусії, – сказала Сміт про закриття неба над Україною.
Джуліанн Сміт пояснила це тим, що ані Брюсель, ні Вашингтон не хочуть розростання війни між Росією та Україною. Посол зазначила, якщо в закритому небі доведеться збивати ворожий літак, це може перерости у Третю світову війну.
Питання щодо передачі польських MiG-29 Україні знято з розгляду.
Питання щодо обміну літаками та передачі Польщі американських F-16, а Україні – польських MiG-29 наразі знято з розгляду. Про це повідомила постійний представник США при НАТО в Адміністрації президента Джо Байдена Джуліан Сміт.
На її думку, цей варіант з багатьох причин не спрацював би все одно. По-перше, не вистачає цих надсучасних американських літаків, у європейських партнерів черга за ними. По-друге, є питання логістики, а саме, як доправити MiG-29 до України.
Санкції проти Росії, які запровадили західні країни проти агресора через вторгнення на територію України, можуть призвести до першого дефолту РФ з 1998 року.
Ці обмеження означають, що країна заморожена у доступі до $630 млрд валютних резервів. У середу, 16 березня, країна має виплатити інвесторам $117 млн. Наразі кредитні рейтингові агенції попереджають, що дефолт щодо боргу неминучий.
Проте для світової економіки не варто очікувати значних наслідків. У Міжнародному валютному фонді не вірять, що це спровокує глобальну фінансову кризу.
16 березня Байден оголосить про нову військову допомогу Україні.
Байден оприлюднить новий пакет військової допомоги Україні, включаючи протитанкові ракети, уже в середу після звернення до Конгресу США президента України Володимира Зеленського. Нова військова допомога не зачепить закриття неба над Україною, яке так необхідне для боротьби України з Росіїю. Але вона включатиме в себе багато оборонної зброї, яку надасть США. Серед переліку зброї є також Javelins і Stingers.
Зокрема, як повідомляє Naval News, на супутникових знімках, можна побачити кораблі російських ВМС, що наближаються до українського узбережжя. На супутниковому знімку Sentinel 2, зробленому об 11:47 за місцевим часом, видно щонайменше 14 суден.
Парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала молдавське Придністров’я територією, окупованою Росією.
Резолюція передбачає визнання агресії Росії проти Молдови у 1992 році та окупацію Придністров’я. Це перший офіційний документ Ради Європи, де регіон Молдови назвали окупованою територією РФ.
Парламентська асамблея Ради Європи рекомендує виключити Росію з Ради Європи. За таке рішення проголосували депутати з 46 країн Європи.
– Росія, намагаючись зберегти обличчя, сьогодні подала лист до Ради Європи про добровільний вихід з організації. Натомість ми добиваємось саме виключення Росії і ми зробили все для цього. Такої єдності в ПАРЄ ще не було – 216 за з 219 голосів. ПАРЄ виправляє свої помилки, – наголосила голова української делегації в Асамблеї Марія Мезенцева.
Фінальну крапку у цій історії поставить Комітет міністрів Ради Європи у четвер, 17 березня.