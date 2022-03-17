Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російською стороною щодо припинення війни тривають, але проходять складно. Глава держави наголосив, що РФ уже перетнула всі червоні лінії, коли почала ракетні обстріли мирних населених пунктів.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

– Насамперед, переговори тривають. Вони йдуть досить складно… Будь-яка війна може бути припинена за столом переговорів, – повідомив Зеленський.

У відповідь на запитання, чи вважає він, що США стануть більш активно діяти, якщо Росія перейде “червону лінію” та застосує хімічну зброю, Зеленський зазначив, що РФ вже перетнула “всі червоні лінії”, коли почала ракетні обстріли дитсадків, шкіл та університетів.

– Якщо зараз вони навмисно запускають ці ракети по дитячих садках, школах, університетах, то це перетин усіх ліній. Чого ще нам чекати? Дозволити росіянам вбити 200, 300 чи 400 дітей? – запитав він.

Володимир Зеленський також наголосив, що український народ непереможний, навіть якщо війська РФ захоплять міста, включно з Києвом. Президент додав, російські війська можуть окупувати землю, але вони не можуть відібрати в українців гідність та любов до своєї країни.

– Людей наших захопити неможливо. Це те, що наші люди наочно продемонстрували… Навіть ті населені пункти, які були зруйновані вщент російською артилерією, залишилися непокореними, – заявив Зеленський.

Він висловив думку, що рішення Кремля про військове вторгнення в Україну, можливо, відкрило шлях до повномасштабної глобальної війни. Зеленський наголосив, що ніхто не може передбачити, що буде, якщо Україна раптом не вистоїть.

– Ніхто з нас з вами не знає, чи Третя світова почалася або ж ні. І яка ймовірність цієї війни, якщо Україна впаде, якщо так трапиться. Дуже складно сказати… Ми бачили це 80 років тому, коли почалася Друга світова війна. Ніхто не зміг би передбачити, коли розпочнеться повномасштабна війна та як вона завершиться, – заявив глава держави.

Він додав, що результат війни в Україні ставить “на карту всю цивілізацію”.

– Зараз є різні технології, ядерна зброя. У зв’язку з цим на карту поставлена вся цивілізація, – заявив Зеленський.

Як відомо, путінські війська не здатні здобути перевагу над Збройними силами України, а тому зосередилися на ракетних обстрілах мирних українських міст та сіл.

Так, напередодні війська РФ цілеспрямовано знищили Драматичний театр у Маріуполі, у бомбосховищі якого на той момент ховалися сотні людей. Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби РФ. Сьогодні відбувається операція з порятунку мешканців Маріуполя із бомбосховища театру. Наразі немає остаточних даних щодо загиблих чи постраждалих.

Джерело: NBC News