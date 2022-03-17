Бомбардування театру в Маріуполі та удар по житлових будинках у Києві: що відбувається на 22-у добу війни в Україні
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом. Кількість знищених і поранених російських військових перевищила 13 тис. Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Twitter видалив або позначив як недостовірні понад 50 тисяч дописів про війну Росії проти України.
Три судна під панамським прапором були вражені ракетами РФ у Чорному морі. Одне з них затонуло. Про це пише Reuters, посилаючись на морське управління Панами.
У виданні повідомили, що даних про простаждалих немає і зацитували адміністратора Панамського морського управління Норіеля Арауза:
– Ми знаємо, що у нас було три кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальні збитки.
У війні проти України Росія витратила набагато більше зброї, ніж Кремль планував спочатку. Це відбулося через запеклу відсіч українців та неспроможність російської армії контролювати повітряний простір України.
Росія ймовірно витратила більше авіаційного озброєння, ніж планувала, тож почала використовувати старішу та менш точну зброю.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 March 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/UPQE4x2Bzi
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/sToWIqF20K
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 16, 2022
Компанія Meta видалила фейкове відео президента Зеленського про капітуляцію зі своїх платформ Facebook та Instagram. Про це повідомив керівник політики безпеки Meta Натаніель Глейчер. За його словами, діпфейк з’явився на скомпрометованому веб-сайті, а потім почав показуватися і в інших куточках Інтернету.
Ми швидко переглянули та видалили це відео через порушення нашої політики щодо оманливої маніпуляційної інформації, а також повідомили наших колег на інших платформах, – написав Глейчер.
Канада заборонила білоруським літакам заходити в повітряний простір країни через підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні. Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра.
– Всім повітряним суднам, які прямо чи опосередковано належать, зареєстровані, зафрахтовані, орендовані, експлуатуються чи контролюються громадянином Російської Федерації чи Білорусі, заборонено заходити, виходити з повітряного простору Канади або облітати його, – йдеться у повідомленні.
– Президент США Джо Байден вперше назвав президента Росії Володимира Путіна “воєнним злочинцем” у своїй заяві журналістам.
– Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США зі зверненням, в якому він, згадавши Перл-Харбор та 11 вересня, закликав до більшої всестороньої підтримки України.
– США пообіцяли Україні надати додатково $1 млрд на зброю.
– У Маріуполі окупанти скинули бомбу на театр, в якому ховалися близько 1200 мирних жителів.
– У Чернігові росіяни з важкої артилерії (імовірно з Градів) обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. 10 містян загинули.
– За даними ООН, більше трьох мільйонів людей покинули Україну.
Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев’ять російських солдатів-строковиків 2002-2003 року народження – ОП.
Президент Литви Гітанас Науседа засудив атаку російських військ на драматичний театр у Маріуполі, а також закликав створювати гуманітарні коридори в Україні.
– Терористична атака Росії проти безневинних українських людей у Маріупольському драмтеатрі є військовим злочином. Усередині знаходилися мирні жителі, які ховалися від обстрілів. Ми не можемо дозволити Росії продовжити цю криваву лазню. Ми маємо діяти зараз, створюючи гуманітарні коридори в Україні! – написав він.
Russia‘s terror attack against innocent �� people in the Mariupol drama theatre is a war crime. Those inside were civilians hiding from shelling. We cannot allow �� to proceed with this bloodbath. We must act now by imposing humanitarian corridors in #Ukraine! #WeStandWithUkraine
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 16, 2022
15 автобусів з жителями Бердянська і Маріуполя дісталися до Запоріжжя у супроводі Владики Луки.