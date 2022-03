Президент Литви Гітанас Науседа засудив атаку російських військ на драматичний театр у Маріуполі, а також закликав створювати гуманітарні коридори в Україні.

Russia‘s terror attack against innocent �� people in the Mariupol drama theatre is a war crime. Those inside were civilians hiding from shelling. We cannot allow �� to proceed with this bloodbath. We must act now by imposing humanitarian corridors in #Ukraine! #WeStandWithUkraine

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 16, 2022