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Ракети РФ вдарили по панамських суднах у Чорному морі

Три судна під панамським прапором були вражені ракетами РФ у Чорному морі. Одне з них затонуло. Про це пише Reuters, посилаючись на морське управління Панами.

У виданні повідомили, що даних про простаждалих немає і зацитували адміністратора Панамського морського управління Норіеля Арауза: