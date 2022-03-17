Вторгнення в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки має бути переглянута. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю польському виданню Wiadomości.

Він наголосив, що вторгнення Росії в Україну показало, що “Путіна можна зупинити лише силою, а НАТО не має такої сили”. Відтак гостріше постає питання створення оборонного союзу, в якому, за словами Подоляка, не так “важливий статус, як союзники, які дійсно готові битися поруч із нами”.

— Правда полягає в тому, що найбільший військовий союз в історії людства не справляє враження на Кремль. Усі ці розмови про наближення НАТО до російських кордонів є пропагандою на внутрішній ринок, щоб усправедливити вторгнення в Україну та інші країни. Тому ми хочемо завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію, якщо знову захоче на когось напасти, – повідомив Подоляк.

Він наголосив, що цей альянс не повинен бути таким, як Будапештський меморандум, а конкретною умовою, що відповідає всім нормам міжнародного права.

— Крок за кроком будуть описані механізми, які втіляться в життя, якщо знову дійде до нападу на Україну. Ми хочемо переконатися, що знову не залишимося самі на полі битви. Країни, які будуть гарантами, візьмуть на себе певні зобов’язання. У майбутньому цей документ може бути розбудований, і на його основі буде створено абсолютно новий альянс, який забезпечить безпеку всієї Європи, – зазначив він.

Подоляк підкреслив, що коли завершаться переговори щодо декларації безпеки, тоді президент Володимир Зеленський представить всю концепцію. Він додав, що майбутній безпековий союз “був однією із ключових тем зустрічі” Зеленського із прем’єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії під час візиту до Києва.

— Керівники цих країн добре усвідомлюють ризики, пов’язані з Росією. Для нас дуже важливо, щоб Польща приєдналася до нового союзу. Польща сьогодні – один із найкращих друзів України. Ми безмежно вдячні за надану допомогу, та вважаємо, що Польща та Україна повинні разом брати участь у всіх переговорах щодо безпеки в Європі.

На 20-й день війни президент Володимир Зеленський ще раз наголосив, що Україні потрібні довгострокові безпекові гарантії. Йдеться саме про конкретні та юридично закріплені гарантії.

Президент зауважив, що спільними зусиллями український народ, українська влада та міжнародні партнери повинні тиснути на Росію так, щоб ціна за цю війну проти України стала надзвичайно болісною.

Джерело: Wiadomości