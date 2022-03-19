Ракетні удари по Львову та обстріл житлового кварталу в Києві: що відбувається на 24-у добу війни в Україні
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом. Кількість знищених і поранених російських військових перевищила 14 тис. Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Знищити Маріуполь – це особиста вказівка президента РФ Володимира Путіна, зазначив в ефірі спецмарафону національних телеканалів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Ще одна з ключових задач очільника РФ – не демілітаризація України, а деіндустріалізація України.
– Зробити так, щоб після них (російських військ, – Ред.) нам довелося відновлювати заводи десятиліттями, – сказав Вадим Денисенко.
Нині в Маріуполі тривають бої за металургійний комбінат Азовсталь.
– За тими даними, які є, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант. По суті, один із найбільших металургійних заводів Європи фактично знищується, – повідомив в ефірі спецмарафону національних телеканалів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
У Генштабі ЗСУ прогнозують, що через значні втрати особового складу військово-політичне керівництво РФ може внести зміни до чинного законодавства та розпочати відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни.
Протягом 23-ї доби війни в Україні зенітні ракетні війська та винищувальна авіація України вразили 12 повітряних цілей ворога – два літаки, три вертольоти, три безпілотники та чотири крилаті ракети.
Також українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів у Миколаївській та Сумській області. Втрати ворога нині уточнюються.
Україна та Молдова успішно синхронізувалися з європейською електричною мережею. Про це в своєму Twitter повідомила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAid) Саманта Павер.
Ukraine & Moldova have successfully synchronized w/ the European electric grid. This move will improve the stability of electric power to critical facilities amidst continuing war. @USAID supported this effort for years; grateful that Europe agreed to accelerate this process.
— Samantha Power (@PowerUSAID) March 19, 2022
Ремонтники Національної енергетичної компанії Укренерго відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізької АЕС – пошкоджену окупантами підстанцію Каховська.
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