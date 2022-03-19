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Протягом 23-ї доби війни в Україні зенітні ракетні війська та винищувальна авіація України вразили 12 повітряних цілей ворога – два літаки, три вертольоти, три безпілотники та чотири крилаті ракети.

Також українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів у Миколаївській та Сумській області. Втрати ворога нині уточнюються.