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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Ракетні удари по Львову та обстріл житлового кварталу в Києві: що відбувається на 24-у добу війни в Україні

Ракетні удари по Львову та обстріл житлового кварталу в Києві: що відбувається на 24-у добу війни в Україні

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом. Кількість знищених і поранених російських військових перевищила 14 тис. Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
07:41 - 19 березня

Знищити Маріуполь – це особиста вказівка президента РФ Володимира Путіна, зазначив в ефірі спецмарафону національних телеканалів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Ще одна з ключових задач очільника РФ – не демілітаризація України, а деіндустріалізація України.

– Зробити так, щоб після них (російських військ, – Ред.) нам довелося відновлювати заводи десятиліттями, – сказав Вадим Денисенко.

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07:30 - 19 березня

Нині в Маріуполі тривають бої за металургійний комбінат Азовсталь.

– За тими даними, які є, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант. По суті, один із найбільших металургійних заводів Європи фактично знищується, – повідомив в ефірі спецмарафону національних телеканалів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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07:22 - 19 березня

У Генштабі ЗСУ прогнозують, що через значні втрати особового складу військово-політичне керівництво РФ може внести зміни до чинного законодавства та розпочати відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни.

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06:56 - 19 березня

Протягом 23-ї доби війни в Україні зенітні ракетні війська та винищувальна авіація України вразили 12 повітряних цілей ворогадва літаки, три вертольоти, три безпілотники та чотири крилаті ракети.

Також українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів у Миколаївській та Сумській області. Втрати ворога нині уточнюються.

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06:51 - 19 березня

Україна та Молдова успішно синхронізувалися з європейською електричною мережею. Про це в своєму Twitter повідомила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAid) Саманта Павер.

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06:48 - 19 березня

Ремонтники Національної енергетичної компанії Укренерго відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізької АЕС – пошкоджену окупантами підстанцію Каховська.

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06:46 - 19 березня

Американський високопосадовець, який був присутній під час розмови президентів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна 18 березня, спростував інформацію про те, що Сполучені Штати просили Китай бути посередником та вплинути президента РФ Володимира Путіна.

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05:05 - 19 березня

Володимир Зеленський у середу виступить перед японськими депутатами за допомогою відеозв’язку — це буде перше звернення президента до законодавчого органу в Азії.

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04:59 - 19 березня

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04:50 - 19 березня

Троє російських космонавтів прибули на Міжнародну космічну станцію в п’ятницю в жовтих льотних костюмах з блакитними акцентами, кольори, схожі на український прапор, повідомляє Associated Press.

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