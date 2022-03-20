Бої за Маріуполь та розгром ворога у Чорнобаївці: що відбувається на 25-у добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 14 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Триває двадцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Наші захисники продовжують ефективно протистояти окупантам. Протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України збито три російських бойових вертольоти.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.
Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни.
Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитуючих дій російськими диверсантами.
В окупованому селищі Димер, на Київщині, росіяни призначили свого голову громади, вивісили російський прапор і влаштували свято з феєрверками.
Австралія вводить заборону на продаж глинозему та алюмінієвої руди в Росію. Саме ці компоненти необхідні для створення боєприпасів.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на The Guardian.
Уряд Австралії заявив, що таким чином країна хоче обмежити можливість РФ виробляти алюміній, який є найважливішим компонентом боєприпасів.
Головне у новому зверненні Володимира Зеленського:
Українська Чорнобаївка ввійде в історію — це місце, де російські військові й командири показали себе повністю такими, які вони є. Бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. 6 разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. І вони все одно приходять туди.
Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, — це терор, який будуть згадувати і через століття.
Наші ЗСУ продовжують стримувати ворога на всіх основних напрямках, завдають російським військам небачених втрат. Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%.
Російські війська заблокували рух нашої колони з гуманітарним вантажем на Херсонщину.
РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв’язану РФ, та зв’язки деяких політичних структур з цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану, а саме: ОПЗЖ, Партія Шарія, Наші, Опозиційний блок та низка соціалістичних партій
Понад 3,3 млн біженців залишили Україну через її західний кордон, повідомила віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.
За дні повномасштабної війни вже 70 нашим захисникам надано звання Герой України.
Понад 2 тис. українців нагороджено орденами, медалями за мужність, порятунок товаришів по службі та цивільних, за ефективні дії з оборони нашої держави.
Австралія надасть Україні пакет оборонної військової допомоги для ЗСУ на $21 млн, та ще $30 млн на екстрену гуманітарну допомогу.
Про це йдеться в заяву уряду країни.
Загальна військова допомога Україні від Австралії становитиме $91 млн, а гуманітарна — $65 млн.
РНБО на час воєнного стану заборонила будь-яку політичну діяльність таких партій:
- Опозиційна платформа – За життя
- Партія Шарія
- Наші
- Опозиційний блок
- Ліва опозиція
- Союз лівих сил
- Держава
- Прогресивна соціалістична партія України
- Соціалістична партія України
- Соціалісти
- Блок Володимира Сальдо
Повітряні Сили України та ППО продовжують ефективно захищати український авіаційний простір України.
Про це повідомила Британська розвідка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/2whpSpRbwX
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/CcIp8qZg3w
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 19, 2022
У своїх оновленнях розвідка повідомила, що нездатність захопити небо суттєво загальмувало прогрес російських військ.
19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі.