Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сьогодні усі, хто виходить на роботу та дає роботу іншим, наповнює казну – працюють на захист України.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зараз треба робити усе можливе, щоб зберегти економіку України, адже це основа нашої оборони.

– Не треба мати ілюзій. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку. Ситуація дуже непроста, – сказав міністр оборони.

За словами Резнікова, за останні дні Міноборони доставило та передало Збройним силам 51 тис. бронежилетів 4-го класу захисту за стандартами НАТО. Цей захист придбали переважно за кошти держбюджету.

Міністр оборони нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії наші військові збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і 1 500 бойових броньованих машин ворога.

Крім того, ЗСУ майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися елітними, разом з їхнім командуванням.

Наразі РФ збирає найманців по всьому світу та хоче залучити до війни в Україні й білоруські війська.

– Ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині. Мешканці Херсону, Енергодару та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна, – підкреслив Олексій Резніков.

Очільник оборонного відомства підкреслив, що усі загарбники, які прийдуть на українську землю, отримають жорстку відсіч.