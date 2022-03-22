Вибухи у Києві та витік аміаку на Сумщині: що відбувається на 27-у добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 14 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Мобілізація на тимчасово окупованих територіях Луганської області відбувається хаотично – людей розподіляють не за спеціальностями.
Більшість із мобілізованих не мають жодної військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби.
Із тими громадянами, які мають російські паспорти, підписують контракти, а тих, хто має лише паспорт псевдореспубліки, оформляють як добровольців.
Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади.
Російські загарбники продовжують агресивну пропагандистську роботу про необхідність участі у війні з Україною особового складу Збройних сил Республіки Білорусь, зазначають у генштабі ЗСУ.
Українські захисники відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, вісім БМП, дві одиниці МТЛБ, три артилерійські системи та чотири автомобілі.
Підрозділи протиповітряної оборони вразили дві повітряні цілі противника.
Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.
Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер Раптор та комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-3.
В Охтирському районі Сумської області близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій та залишили район проведення операції на 70 одиницях техніки.
Генеральний штаб ЗСУ має інформацією про те, що запасів боєприпасів та продовольства в російських окупаційних військ вистачить не більше ніж на три дні.
Аналогічною є ситуація з пальним, яке поповнюється автоцистернами.
Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.
Підрозділи Повітряних сил Збройних сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу вразили понад дев’ять повітряних цілей ворога:
- один літак,
- шість безпілотників,
- два вертольоти.
Кількість збитих ракет уточнюється.
Транзит російського природного газу до Європи через Україну, попри війну, триває в звичайному режимі.
За словами голови правління Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрія Вітренка, це триватиме доти, поки буде “технічно можливо”.
Про обстріли мирного населення, гумкоридори та переговори з ЄС – Зеленський про 26-ту добу війни.
У Туреччині діти-яхтсмени з Одеської області перешкоджали швартовці яхти російського мільярдера Романа Абрамовича.
Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його даними, яхта Абрамовича прибула в турецьке місто Бодрум.