Україна не піде на юридичні поступки щодо територіальної цілісності та питання гарантій безпеки. Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню The Economist.

— Є два принципи, які президент Зеленський визначив наріжними каменями нашої позиції. Перше – це територіальна цілісність країни. Ми не підемо на юридичні поступки щодо територіальної цілісності України. Крим – це Україна, Донбас – це Україна, кожен дюйм нашої території, який під контролем Росії з 24 лютого – це Україна. Другим наріжним каменем є питання гарантій безпеки. Ми все ще відчуваємо на язику гіркий присмак Будапештського меморандуму, і нічого подібного більше не злетить. Україна роками існувала у вакуумі безпеки. Ця війна є результатом того вакууму безпеки. Те, що зараз відбувається, це спроба Росії заповнити цей вакуум своєю військовою силою та політичною культурою, – констатував міністр.

Він зазначив, що українська влада хоче, щоб “цей вакуум безпеки був замінений системою гарантій безпеки для України та подальшого розвитку України як європейської, демократичної країни”.

Водночас Кулеба додав, що не надто оптимістично налаштований щодо того, як йдуть ці переговори. Але українська сторона й надалі займатиметься пошуком дипломатичних рішень.

На думку міністра, Путін з тактичних міркувань може видати за власний успіх те, що проклав сухопутний коридор до Криму, або що він встановив контроль над більшою кількістю територій так званих Донецької та Луганської республік.

— Згідно з нашим аналізом, план Путіна залишається незмінним. Він буквально не визнає права України на існування. Він не визнає українську ідентичність. Його мета – не чергова частина української території. Але за останні три тижні стало абсолютно зрозуміло, що мета, яку він поставив перед собою на початку, недосяжна. Україна залишиться такою, якою є. Єдиний успіх, якого він досяг поки що в плані стратегії, це сповільнення нашого розвитку, – наголосив Кулеба.

Коли війна закінчиться, вважає міністр, нам знадобляться роки, щоб відбудувати країну, відновити свої позиції на світових ринках і повернутися на правильний шлях.