Протягом цього тижня відбудеться засідання Верховної Ради України.

Про це під час національного телемарафону повідомив перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко.

До порядку денного засідання буде внесено розгляд продовження податкової та митної реформи, щоб забезпечити механізм майже безперешкодного ввезення необхідних вантажів до України.

– Мова йде й про гуманітарку, і про товари першої необхідності, і про продукти харчування, про паливо тощо, – уточнив Олександр Корнієнко.

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Також, за його словами, розглядатимуться законопроєкти, які стосуються посівної. Зокрема, документ, який унормовує діяльність аграріїв у воєнний час, а також законопроєкт про підвищення кримінальної відповідальності за некоректне поводження з гуманітарною допомогою.

До розгляду представлені і законопроєкти, важливі для військової сфери. Наприклад, це значні зміни та уточнення в законопроєкт щодо опору.

– Ми розуміємо, що зараз такі сили будуть розвиватися, бо, на жаль, у нас є частина територій, де зараз потрібна діяльність саме таких сил, – зазначив Олександр Корнієнко.

За словами політика, будуть і інші питання на пленарному засіданні.

Торкаючись питання щодо покарання народних депутатів України, які виїхали за кордон, Олександр Корнієнко зазначив, що така норма діє, якщо людина мобілізаційного віку покидає територію країни після оголошення мобілізації.