Президент Володимир Зеленський, виступаючи 24 березня на саміті НАТО, закликав країни Альянсу ніколи не говорити Україні, що її армія не відповідає якимось стандартам, оскільки саме зараз вона захищає не лише себе.

– Єдине, що я від вас вимагаю…Після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових. Після такої війни проти Росії…Більше прошу ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і світі. Як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо, що ви цінуєте, – наголосив глава держави.

Водночас НАТО, за словами Зеленського, ще належить показати, на що воно здатне для порятунку людей, що це справді найпотужніше оборонне обʼєднання в світі.

– І світ чекає. І Україна дуже чекає, чекає реальних дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри. І чиї дії можуть зберігати мир по-справжньому. Пропозиції всі – на столі. Мир – потрібен нам негайно. Відповіді – тільки за вами, – сказав президент.

Нині ж Україна перебуває ніби у сірій зоні між Заходом та Росією, оскільки досі не почула чіткої відповіді про надання літаків чи танків для захисту, хоча вже місяць бореться за спільні з НАТО цінності, і Зеленський вважає, що це найстрашнішим під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу.

– Я не звинувачую НАТО, хочу бути зрозумілим. Ви не винні. Це не ваші ракети, це не ваші бомби руйнують наші міста. Я просто хочу, щоб ви знали: Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів, від російської окупації, надавши нам всю ту зброю, якої ми потребуємо, – сказав глава держави.