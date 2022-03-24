Після війни РФ в Україні світу загрожує глобальна продовольча криза та політична дестабілізація, заявив президент Володимир Зеленський 24 березня під час виступу на саміті G7.

За його словами, напавши на Україну, Росія знищила глобальну архітектуру безпеки та завдала потужного удару по міжнародних відносинах, проте це лише початок.

– Після цієї війни може настати глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок. У багатьох країнах Азії, Африки, Європи можуть навіть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів і з цінами на продовольство, – наголосив Зеленський.

Президент України також попередив про неминучу політичну дестабілізацію, яка ймовірно вигідна Кремлю, тому він закликав усі країни негайно зупиняти російські війська, щоб мінімізувати наслідки війни.