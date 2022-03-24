Обстріл Києва з Градів та звільнення Ірпеня: що відбувається на 28-у добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 14 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Пентагон не бачить ознак того, що білоруська армія готується вторгнутися до України. Про це заявив неназваний чиновник Міноборони США.
Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про ситуацію в місті:
– 80% Ірпеня під контролем підрозділів тероборони та ЗСУ;
– у місті багато диверсійних груп, про які повідомляють самі мешканці, а також мародерів;
– відучора місто під сильним обстрілом з мінометів та “Градів” – по місту вже випустили 20 залпів по 10 касет.
У київському повітрі зареєстровано збільшення концентрації цезію. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).
Зазначається, що рівень концентрації невеликий і не викликає серйозних радіологічних проблем. Це сталося через лісові пожежі біля Чорнобильської АЕС.
Firefighters were trying to extinguish wildfires near #Chornobyl Nuclear Power Plant, #Ukraine told the IAEA. Slight increases in caesium air concentrations detected in Kyiv and at two nuclear power plants, but they did not pose significant radiological concerns, it said.
— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 23, 2022
Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинула журналістка The Insider Оксана Бауліна. Вона виконувала редакційне завдання і знімала руйнування Подільського району столиці.
Крім Бауліної, там загинула ще одна цивільна людина. А двоє осіб, які супроводжували журналістку, зазнали поранень.
Раніше Оксана працювала у російському Фонді боротьби з корупцією. Проте організацію внесли до списку екстремістських, тому Бауліна вимушена була виїхати з РФ.
Президент США Джо Байден вирушив до Європи.
– Я на шляху до Європи, аби згуртувати міжнародне товариство для підтримки України та забезпечити, щоб Путін заплатив серйозну економічну ціну за свою війну, — написав він у Twitter.
I’m on my way to Europe to rally the international community in support of Ukraine and ensure Putin pays a severe economic cost for his war of choice. pic.twitter.com/4UJpyitOko
— President Biden (@POTUS) March 23, 2022
На Миколаївщині українські військові збили крилату ракету російських військ. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
– Ще 1. Дякую ЗСУ, – написав він.