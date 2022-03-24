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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Обстріл Києва з Градів та звільнення Ірпеня: що відбувається на 28-у добу війни в Україні (онлайн)

Обстріл Києва з Градів та звільнення Ірпеня: що відбувається на 28-у добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 14 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
01:01 - 24 березня
23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів:

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00:51 - 24 березня

Пентагон не бачить ознак того, що білоруська армія готується вторгнутися до України. Про це заявив неназваний чиновник Міноборони США.

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00:48 - 24 березня

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про ситуацію в місті:

– 80% Ірпеня під контролем підрозділів тероборони та ЗСУ;

– у місті багато диверсійних груп, про які повідомляють самі мешканці, а також мародерів;

– відучора місто під сильним обстрілом з мінометів та “Градів” – по місту вже випустили 20 залпів по 10 касет.

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00:31 - 24 березня
Традиційне звернення Володимира Зеленського

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23:32 - 23 березня

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22:18 - 23 березня

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21:49 - 23 березня

У київському повітрі зареєстровано збільшення концентрації цезію. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Зазначається, що рівень концентрації невеликий і не викликає серйозних радіологічних проблем. Це сталося через лісові пожежі біля Чорнобильської АЕС.

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21:23 - 23 березня

Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинула журналістка The Insider Оксана Бауліна. Вона виконувала редакційне завдання і знімала руйнування Подільського району столиці.

Крім Бауліної, там загинула ще одна цивільна людина. А двоє осіб, які супроводжували журналістку, зазнали поранень.

Раніше Оксана працювала у російському Фонді боротьби з корупцією. Проте організацію внесли до списку екстремістських, тому Бауліна вимушена була виїхати з РФ.

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20:56 - 23 березня

Президент США Джо Байден вирушив до Європи.

– Я на шляху до Європи, аби згуртувати міжнародне товариство для підтримки України та забезпечити, щоб Путін заплатив серйозну економічну ціну за свою війну, — написав він у Twitter.

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20:49 - 23 березня

На Миколаївщині українські військові збили крилату ракету російських військ. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

– Ще 1. Дякую ЗСУ, – написав він.

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