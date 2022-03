У київському повітрі зареєстровано збільшення концентрації цезію. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Зазначається, що рівень концентрації невеликий і не викликає серйозних радіологічних проблем. Це сталося через лісові пожежі біля Чорнобильської АЕС.

Firefighters were trying to extinguish wildfires near #Chornobyl Nuclear Power Plant, #Ukraine told the IAEA. Slight increases in caesium air concentrations detected in Kyiv and at two nuclear power plants, but they did not pose significant radiological concerns, it said.

