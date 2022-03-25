Рада врегулювала діяльність виконавчої влади під час воєнного стану – що змінилося

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Законів України Про центральні органи виконавчої влади та Про правовий режим воєнного стану щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану (№7153).

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Законом, зокрема, визначається, що місцезнаходженням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади є столиця України, якщо інше місто не було визначено Кабінетом міністрів України.

– В умовах воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів, має право за погодженням з керівником відповідної обласної військової адміністрації ухвалювати рішення, зокрема, щодо внесення змін до чисельності та персонального складу виконавчого комітету місцевої ради, – йдеться в законопроекті.

Якщо ж військова адміністрація утворилась, то усі повноваження сільської, селищної або міської ради та її виконавчих органів здійснюються саме військовою адміністрацією. Так буде відбуватися протягом дій воєнного часу та 30 днів після його завершення.

Також протягом дії воєнного стану та 30 днів після його припинення, повноваження обласних та районних рад здійснюються відповідними обласними та районними військовими адміністраціями.

– Комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад району або області, підпорядковуються відповідній військовій адміністрації; призначення осіб на посади та їх звільнення, які здійснюються керівником районної військової адміністрації, погоджуються з керівником відповідної обласної військової адміністрації, – зазначається в законі.

У період воєнного стану ліквідація суб`єктів господарювання державного сектору економіки дозволяється виключно за погодженням з Кабінетом міністрів України.

Обласні військові адміністрації за погодженням з Генеральним штабом Збройних сил України визначають територіальні громади, на території яких ведуться бойові дії.

Також в умовах воєнного стану засідання уряду вважається повноважним, якщо на ньому присутні, у тому числі у режимі відеоконференції, не менше ніж третина посадового складу Кабміну включно з прем`єр-міністром України або особою, яка виконує його обов`язки.

Крім того, визначається, що особа, яка претендує на зайняття, зокрема, на політичної посади, посади державної служби чи посади в органах місцевого самоврядування не подає декларацію.

Також в умовах воєнного часу, не буде здійснюється спеціальна перевірка, передбачена Законом України Про запобігання корупції та перевірка передбачена Законом України Про очищення влади.

Закон набирає чинності з наступного дня після його публікації.