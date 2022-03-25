Місяць протистояння агресору: що відбувається на 30-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 14 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Внаслідок обстрілів селища Калинівка Київської області є загиблі, поранено три особи.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
– У Калинівці в результаті артобстрілу троє людей отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряда потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.
Також внаслідок обстрілів Нових та Старих Петрівців пошкоджено готельний комплекс.
У Дніпропетровській області нанесено ракетний удар по військовому об’єкту. Наслідки уточнюються. Повідомляє Повітряне командування Схід ЗСУ.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повноцінна війна між Росією та Альянсом навряд чи буде.
Столтенберг зазначив, що демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.
Однак, за його словами, ситуація в Україні є надзвичайно непередбачуваною і зараз НАТО зіткнулося з новою реальністю.
Верховна Рада ухвалила закон №7189, який передбачає кримінальну відповідальність за публікацію інформації про переміщення ЗСУ.
Відтепер тим, хто публікує інформацію про переміщення української військової техніки, загрожує кримінальна відповідальність – від 5 до 12 років тюрми.
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Законів України Про центральні органи виконавчої влади та Про правовий режим воєнного стану щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану (№7153).
Про це повідомляє УНІАН.
Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні парламенту.
У Запоріжжі з 20.00 26 березня до 05.00 28 березня вводиться комендантська година.
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
– З 20.00 26 березня буде введена комендантська година, яка закінчиться о 05.00 у понеділок, 28 березня, – написав глава ОВА у своєму Facebook.
У неділю, 27 березня, о 17.30 за центрально-європейським часом з Варшави (18.30 за Києвом) на базі польського телеканалу TVP розпочнеться міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України Save Ukraine — #StopWar.
Проєкт транслюватимуть усі телеканали та платформи, що мовлять Єдині новини в Україні, зокрема Київстар ТБ, а також міжнародні версії ТБ-каналів.
Під Васильковом, що поблизу Києва, евакуаційний поїзд 43 Київ—Івано-Франківськ щойно потрапив під обстріл окупантів. У результаті у трьох вагонах повибивало вікна.
За оперативними данними, постраждалих немає ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзду та вся бригада потягу діяли чітко.