Cпікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав усі законопроєкти, які парламент ухвалив напередодні, 24 березня.

Про це він поінформував на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Документи вже передані на підпис президенту Володимиру Зеленському.

– Прийняті вчора закони та інші рішення Ради підписані. Закони направлені на підпис президенту України, – зазначив Стефанчук.

Як відомо, на пленарному засіданні 24 березня Верховна Рада ухвалила одну постанову – № 7188 про звернення до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, інших міжнародних організацій, парламентів та урядів держав-членів Євросоюзу та НАТО щодо необхідності вжиття додаткових заходів з метою припинення агресії РФ проти України та запобігання розширенню цієї агресії на інші країни Європи.

Крім того, народні депутати підтримали 23 законопроєкти, з яких 18 – в цілому, інші – в першому читанні. Саме документи, ухвалені в цілому, підписав Руслан Стефанчук.

Йдеться про такі законопроєкти:

1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану (№7190). Він, зокрема, передбачає звільнення від ввізного мита товарів, що ввозяться на територію України в режимі імпорту, та звільнення від ПДВ імпорту товарів в Україну для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обігу. Пільга не поширюється на товари походженням із РФ. Крім того, від митних платежів звільняються транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

2. Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (№0133). Йдеться про додаткове фінансування для протидії коронавірусу.

3. Про створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану в Україні (№7178). Документ, серед іншого, визначає умови оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

4. Про зміни до закону Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, щодо пенсій в разі втрати годувальника (№6417). Документ покликаний врегулювати питання щодо пенсій членам сімей колишніх військовослужбовців, зокрема добровольців, загиблих під час участі в АТО/ООС.

5. Про внесення змін до закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (№5583). Законопроєкт врегульовує питання визначення категорії осіб, які визнаються ветеранами війни, а також механізми планування розвитку системи їх соціального захисту.

6. Про зміни до закону Про державну охорону органів держвлади України та посадових осіб (№7179). Законопроєктом доповнюється перелік посадових осіб, яким надається державна охорона (додали міністра оборони та заступника голови ВР).

7. Про підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану (№7182). Законопроєкт, зокрема, передбачає збільшення до 3 років в’язниці покарання за використання або розповсюдження шкідливих програмних чи технічних засобів.

8. Про скасування відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових речовин (№7181).

9. Про внесення зміни до Дисциплінарного статуту Нацполіції України щодо присвоєння спеціальних звань під час дії воєнного стану (№7184). Закон передбачає можливість дострокового присвоєння чергового спеціального звання поліцейським.

10. Про вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність (№7186). Законопроєкт передбачає ув’язнення до 12 років з конфіскацією за пособництво РФ.

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з внесенням змін до закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту (№7185). Законопроєкт регулює забезпечення соціальних прав і гарантій громадян, які мають особливі заслуги перед своєю країною та нагороджені орденом Золота Зірка, а також учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

12. Про забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства (№3793).

13. Про відповідальність за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану (№7146). Законопроєкт запроваджує кримінальну відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв заради отримання прибутку чи власного збагачення.

14. Про забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану (№7153).

15. Про скасування в 2022 році державної підсумкової атестації (ДПА), складання ЗНО, єдиного вступного іспиту та іспиту для вступу до магістратури (№7132).

16. Про впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими в особливий період (№7173). Згідно із законопроєктом, у період дії в Україні воєнного стану військовополонених можуть тимчасово тримати в дільницях для військовополонених, утворених у виправних колоніях, або у дільницях, утворених у слідчих ізоляторах.

17. Про вдосконалення засад організації та ведення руху опору (№7180).

18. Про запровадження кримінальної відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також переміщення або розміщення Збройних сил України (№7189).

Джерело: Верховна Рада, Руслан Стефанчук