У суботу, 26 березня, президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з польським колегою Анджеєм Дудою.

Глава Польщі повідомив, що наразі у його країні перебуває 2,3 млн українців, і польська сторона забезпечує людей усім необхідним.

Також президенти обговорили роботу української енергосистеми в єдиній енергетичній мережі Європи. Після завершення розмови консультації на цю тему мають продовжити міністри енергетики України та Польщі.

Важливим питанням, яке порушили під час розмови, була необхідність закриття неба над Україною.

Зеленський висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, зокрема Польщі, досі не передані Україні. І це попри те, що і країни-власники літаків, і США заявляли про готовність до такого рішення.

– Ціна зволікання з літаками – тисячі життів українців, які ми втрачаємо від ракетних та авіаційних ударів по мирних українських містах, – сказав Зеленський.

За його словами, літаки, танки та системи ППО великої дальності дали б Україні змогу реально захистити свободу на всій нашій території та переломити перебіг бойових дій.

– Якщо партнери не допоможуть Україні з літаками й танками, а такі можливості у них є, то існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі, – додав президент України.