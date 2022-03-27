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Факти / Україна / Політика

Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними – МЗС

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
МЗС України

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви про “референдум” та можливе приєднання “ЛНР” до складу Російської Федерації.

У відомстві заявили, що міжнародна спільнота не визнає результати фейкового референдуму.

— Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків.

Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість, Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції, – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Фактам ICTV.

27 березня ватажок квазіформування “ЛНР” Леонід Пасічник заявив, що незабаром на території “республіки” може пройти “референдум” про входження до складу Росії.

Зі свого боку РФ домагається від України визнання статусу “ДНР” і “ЛНР” як окремих незалежних від України територій.

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Фото: Depositphotos

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