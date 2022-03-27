Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви про “референдум” та можливе приєднання “ЛНР” до складу Російської Федерації.

У відомстві заявили, що міжнародна спільнота не визнає результати фейкового референдуму.

— Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків.

Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість, Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції, – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Фактам ICTV.