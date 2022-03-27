Ракетні удари по Львову, Житомиру та нові санкції США: що відбувається на 32-гу добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 16 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що переговори з РФ йдуть важко і поки що цей процес не такий, як би хотілося українській стороні.
Російські окупанти затримали заступника міського голови Балаклії (Харківська область) Сергія Полторака, а з міським головою Іваном Столбовим немає зв’язку другу добу.
На Волині ППО збили три цілі, за оперативними даними – це були ракети, які летіли зі сторони Білорусі.
На жаль, ще одна влучила у нафтобазу на Рівненщині. Про це повідомили у Волинській ОВА.
Місто-супутник Чорнобильської АЕС Славутич окуповане російськими військами. Про це повідомив міський голова Юрій Фомічев.
– Славутич відсьогодні в окупації. Ми стійко боронили наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здати його без бою, але наші військові, Нацполіція ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли інакше, вони військові, вони для цього і працюють, – зазначив мер.
Провів конструктивну розмову з Прем’єр-міністром �� @KirilPetkov. Поінформував про перебіг протидії російській агресії. Обговорили критичну гуманітарну ситуацію в �� містах і селах. Маємо спільно зупинити гуманітарну катастрофу!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2022
Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике �� місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить «умиротворювати»?
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 26, 2022
У Львові вдруге за день пролунала серія вибухів. Інформацію офіційно підтвердив мер Львова Андрій Садовий. Станом на вечір 26 березня повітряну тривогу у місті не скасовано.
За словами Садового, внаслідок ворожого бомбардування постраждали об’єкти інфраструктури. Житлові будинки вціліли, інформації про постраждалих мирних мешканців наразі немає.
Станом на 26 березня на війні загинуло вже 12 журналістів, ще 10 представників ЗМІ отримали поранення. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедиктова.
– Розкривати світові правду про путінську агресію смертельно небезпечно – на війні загинули вже 12 журналістів. Вони висвітлювали військові злочини РФ і стали жертвами. Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, – написала вона.