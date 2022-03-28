Україна у переговорах з російською стороною щодо припинення війни ніколи не піде на компроміси, які можуть призвести до втрати її державності.

Про це заявив в інтерв’ю виданню The Economist президент України Володимир Зеленський

– Можливо, що певні компроміси, які не стосуються нашої територіальної цілісності, на них варто йти заради (порятунку, – Ред.) життя тисяч. Що стосується компромісів, які призведуть до розпаду нашої країни, які пропонує він (Володимир Путін, – Ред.), не компроміси, а ультиматуми, на них ми ніколи не підемо. Просто ніколи, тому що ми втратимо все, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що врятувати всіх людей, відстояти всі інтереси і при цьому не віддати території, можливо, є нездійсненним завданням у нинішній ситуації. Водночас, за словами Зеленського, є кроки, на які Україна за жодних обставин не може піти.

– Це важкий вибір. Але іноді є принципові рішення. Є, наприклад, міста, які якби ми залишили, то Путін ішов би ще далі й далі. Тому що в нього апетит “голодної людини”, – зазначив глава держави.

Він запевнив, що будь-який вибір українська влада буде робити разом із своїм народом.

– Ви подивіться: люди виходили і зупиняли руками танки, вони самі вийшли, самі цього хотіли. Я не міг собі дозволити сказати їм: Не робіть цього. І не міг їм сказати: Кидайтеся під гусениці. Але я залишався тут, з ними, і до кінця буду, – повідомив Зеленський.

Він висловив думку, що в діалозі з главою РФ Володимиром Путіним доведеться шукати покрокового вирішення проблемних питань.

– Ми повинні говорити…. Ми повинні говорити про конкретні речі, про конкретні місяці, можливо, щось про роки, можливо, щось вирішувати зараз. Можливо, говорити, що якщо ми не можемо знайти рішення і домовитися, не воювати через це. Це моя філософія. Давайте робити все крок за кроком. Давайте знайдемо рішення крок за кроком. Ми можемо говорити про все. Але ми не можемо йти на компроміс у всьому. Ми маємо розуміти, що Україна – це наша земля, – пояснив український лідер.

Водночас він висловив впевненість, що Україна вже перемагає у війні з РФ, а тому не збирається піддаватися на ультиматуми Кремля. За словами Зеленського, військова обстановка в нашій державі є складною, але українська армія відбиває атаки ворога.

Відповідаючи на запитання, чи можливий міцний мир з РФ після завершення війни, Зеленський заявив, що не впевнений, чи знають відповідь на це запитання у самому Кремлі.

– Я не знаю, чи знає взагалі Путін відповідь на це запитання. Думаю, що багато факторів впливатимуть на його рішення. Стабільність у регіонах присутності РФ відіграватиме роль і впливатиме на його рішення. Як зміняться відносини між РФ та Україною в результаті того, що трапилося, це велике запитання. У мене немає на це відповіді, – розповів президент.

Варто зазначити, що черговий раунд переговорів України і РФ щодо припинення війни стартує у вівторок, 29 березня, у Туреччині. У Кремлі вже заявили, що після цього раунду на зустріч Путіна та українського лідера Володимира Зеленського очікувати не варто.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну делегації обох країн провели кілька раундів переговорів як в очному форматі, так і онлайн.

За прогнозами радника Офісу президента України та учасника української делегації Михайла Подоляка, переговори з РФ можуть тривати щонайменше кілька тижнів.

Джерело: The Economist