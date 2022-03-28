Президент України Володимир Зеленський розкритикував країни Заходу за нерішучість у запровадженні жорстких санкцій проти країни-агресорки Росії.

Відповідну заяву глава держави зробив в інтерв’ю виданню The Economist.

На думку Зеленського, якби Захід запровадив превентивні санкції проти РФ, можливо, це б допомогло запобігти повномасштабному вторгненню російських військ в Україну. Або ж це дало б українській армії більше часу для підготовки до відбиття нападу.

– Я впевнений, що якби більш жорсткі санкції були введені раніше, то повномасштабної атаки РФ не відбулося б… Це відбувалося б в іншому масштабі та без допомоги Білорусі, що дало б нам більше часу. Вони б (Захід, – Ред.) продемонстрували Білорусі, що може статися, якби ввели превентивні санкції щодо російського бізнесу, експорту нафти та газу тощо… Превентивні санкції дали б українським військовим більше часу для підготовки до подальшого вторгнення РФ, – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що країни-партнери України мали б діяти на випередження в питанні санкцій. Зеленський нагадав, як неодноразово попереджав Захід про небезпеки від запуску російського газопроводу Північний потік-2.

Він також звернув увагу на те, що західні партнери так і не наважилися на відключення всіх російських банків від міжнародної системи платежів SWIFT (зокрема, не від’єднано Центробанк РФ). Крім того, не введено повне ембарго на експорт нафти та газу з РФ.

– Запровадження ембарго на експорт нафти й газу з РФ… Ним погрожували, але поки не реалізували. Зараз ми чуємо, що рішення залежить від того, чи розпочне РФ хімічну атаку проти нас. Це неправильний підхід. Ми не морські свинки, над якими потрібно експериментувати, – наголосив Зеленський.

У зв’язку з цим український лідер закликав країни-партнери припинити займати оборонну позицію щодо РФ, а діяти наступально.

– (Наші партнери, – Ред.) зараз дивляться на РФ через військово-стратегічну призму та використовують Україну як щит. Ми ті, хто відчуває біль. Добре, що вони на боці України, але вони повинні припинити займати оборонну позицію в діалозі з РФ. Ми наполягаємо на тому, що вони можуть діяти наступально… Український народ помирає, – заявив Зеленський.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав Європу вводити санкції проти РФ щотижнево: зокрема, відмовитися від нафти та закрити порти для російських суден. Зеленський зазначив, що в Кремлі іншої мови, крім санкцій, не розуміють.

Джерело: The Economist