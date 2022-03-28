Країни Заходу зараз займають різну позицію щодо повномасштабної війни в Україні та російської агресії.

Про це розповів в інтерв’ю The Economist президент України Володимир Зеленський. Як зазначає видання, український лідер поділив країни НАТО на п’ять умовних “таборів”.

При цьому президент не назвав конкретні держави, лише розповів про їхнє ставлення до ситуації довкола України.

До першої групи Зеленський відніс держави, які в принципі не проти тривалої війни в Україні, оскільки вона б виснажила РФ.

До другої групи, за словами президента, належать країни, які прагнуть швидкого припинення війни, оскільки від санкцій проти РФ страждає їхня економіка.

– У всіх різні інтереси. На Заході є ті, хто не проти тривалої війни, тому що це означало б виснаження Росії, навіть якщо це означатиме загибель України і ціною українських життів. Це, безперечно, відповідає інтересам деяких держав. Для інших країн було б краще, якби війна закінчилася швидко, тому що російський ринок великий, і їхня економіка страждає внаслідок війни. Вони хотіли б, щоб РФ зберегла певні ринки, – зазначив Зеленський.

До третьої групи президент відніс країни, які дійсно хочуть перемоги України. До четвертої – держави, які також підтримують Україну, але фокусуються в першу чергу на гуманітарних питаннях.

До п’ятої групи Зеленський відніс країни, які хочуть миру будь-яким способом уже зараз, оскільки є “представництвами РФ у Європі”.

– Інші, справді багаті країни, визнають нацизм у РФ і неодмінно хочуть, щоб Україна перемогла. І є ще інші країни, менші країни, які повністю нас підтримують, але це більш ліберальні держави, які займаються гуманітарними питаннями. Вони хочуть, щоб війна за будь-яку ціну швидко завершилася, оскільки думають, що люди на першому місці. А ще є категорія країн, які бажають якнайшвидшого завершення війни будь-якими можливими способами, оскільки їх можна розглядати як “офіси РФ у Європі”, – розповів Зеленський.

Президент виділив підтримку США та Великої Британії. Він зазначив, що Британія точно хоче, щоб Україна перемогла, а РФ програла, й не бачить іншої альтернативи.

Що стосується позиції Вашингтона, то, за словами Зеленського, США іноді вживали заходи проти РФ із затримкою, але дійсно допомагають Україні та спонукають інші країни це робити.

Натомість Німеччина, на думку Зеленського, прагне віднайти баланс між РФ та Україною.

– Вони мають давні стосунки з РФ і дивляться на ситуацію крізь призму економіки. Вони часом допомагають. Думаю, вони намагаються пристосуватися до ситуації в міру її розвитку. Вони також спостерігають, як ситуація впливає на їхню власну країну. Вони можуть допомогти, якщо на них чиниться тиск усередині країни, і можуть зупинитися, коли побачать, що того, що вони зробили, достатньо, – зазначив глава держави.

На запитання, чому такі лідери, як президент Франції Еммануель Макрон, не бажають поставляти Україні зброю, зокрема танки, Зеленський заявив, що причина полягає в страху перед РФ.

– Вони бояться Росії. От і все, – наголосив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, яка зброя зараз найбільше потрібна Україні, президент повідомив, що це бойові літаки, танки та бронетехніка.

Джерело: The Economist