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Факти / Україна / Політика

Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу – МЗС України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Сєргєй Лавров

Глава МЗС Росії демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Так в українському Міністерстві закордонних справ прокоментували слова Сергія Лаврова щодо результатів переговорів у Стамбулі.

— Сергій Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України.

На переговорах в Стамбулі українська делегація саме передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети, – прокоментував речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі Фактам ICTV.

Очільник МЗС Росії розцінив пропозиції України на переговорах у Стамбулі як згоду з “остаточним вирішенням” питань Криму та Донбасу.

Зокрема, журналістам у Китаї Лавров сказав, що вважає “прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені”.

Українська делегація під час переговорів у Стамбулі 29 березня запропонувала російській стороні переговори щодо статусу тимчасово окупованого РФ півострова Крим.

Наша делегація представила новий міжнародний договір про гарантії безпеки для України. За словами радника ОП Михайла Подоляка, питання Криму в ньому буде винесено в окремий пункт.

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Фото: Depositphotos

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