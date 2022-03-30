Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що не розганяв би ані зради, ані перемоги після переговорів у Стамбулі між українською та російською сторонами.

— Переговори дуже непрості та дуже чутливі. Особливо під час війни. Але, безумовно, потрібен дуже щирий та чесний діалог із суспільством, щоб показати результати цих переговорів. Але результатів на сьогодні дійсно немає. Коли ми чуємо коментарі щодо окремих елементів на переговорах, то по них зробити якісь висновки – неможливо. Другий момент, я не бачу станом на сьогодні, попри те, що ми Росії дали по зубах і по яйцях, бажання у Путіна сідати за серйозні переговори. Це найближчим часом, думаю, все ж відбудеться. Росія вже змінює і тактику, і стратегію, однак ці переговори важливі, але ще не вирішальні, – сказав Клімкін.

Він наголосив, що зараз би не розганяв ні зраду, ні перемогу, адже це “не сприяє підсиленню нашої позиції”.

Росії ніяк не можна довіряти, адже, як зазначив Клімкін, головна мета Путіна та РФ – це знищити Україну, українську державність, історію, національний ДНК.

— Путін не просто так називає Україну антиросією. Він розуміє, що Росію військовим шляхом перемогти складно. Але він прекрасно розуміє, що сьогоднішню Росію можна перемогти ідеологічно – за допомогою цінностей, що Україна і сам факт нашого успіху – це вбивча зброя для Росії. Тому ніяких гарантій від РФ ми не можемо навіть прийняти як сенс, що ми можемо їм довіряти.

Клімкін наголосив, що країни, які приєднаються до гарантій безпеки, повинні запровадити повне економічне ембарго щодо країни-агресора.

— Якщо на це буде політична воля, то це вже серйозні гарантії. Відключити всі банки агресора на наступний день від SWIFT – це гарантія, не купувати енергоносії, не постачати технології. Якщо такі речі запроваджуються, то тоді можна говорити.

Але з Британією та зі США Україна має говорити про ядерну парасольку, вважає Клімкін. За його словами, без цього будь-які гарантії не матимуть сенсу.