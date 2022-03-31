Переговори між Україною та Росією відновляться 1 квітня – Арахамія

1 квітня відновляться переговори з російською делегацією в онлайн форматі.

Про це у своєму повідомив голова фракції Слуга народу, член переговорної групи Давид Арахамія.

– На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проект договору.

За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн. Водночас ми наполягаємо, щоб така зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі, – написав Арахамія.