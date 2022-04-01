Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 37 день війни
Вбили Вбили
153 дітей
Поранили Поранили
>245 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна / Політика

Підтримка ЗСУ та відновлення бізнесу: Рада проголосувала за податкові послаблення

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Підтримка ЗСУ та відновлення бізнесу: Рада проголосувала за податкові послаблення

Верховна Рада підтримала законопроект №7234, який регламентує митні та податкові послаблення.

– Зокрема, завозити деякі товари для наших військових тепер можна буде без ПДВ та мита (наприклад, матеріал для виготовлення бронежилетів і броньовані автівки). На спрощену систему тепер зможуть перейти всі компанії без обмеження щодо обороту. Під час фактичних перевірок податкова контролюватиме і ціноутворення, це допоможе уникнути спекуляцій, – зазначила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Які нововведення регламентує закон:

  • Від оплати мита звільняються товари кінцевими отримувачами яких є правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, добровольчі формування тощо.
  • Для виробників електроенергії до закінчення воєнного стану передбачається касовий метод з акцизного податку.
  • Для платників єдиного податку третьої групи не застосовується обмеження щодо обсягу доходу для перебування на цій групі.
  • Ті, хто надають централізоване водопостачання та водовідведення можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування зі ставкою 2%.
  • Врегульовуються наслідки з оподаткуванням податку на прибуток підприємств при переході платників податків із загальної системи оподаткування на спрощену із застосуванням ставки 2% і навпаки.
  • Податковий орган наділяється повноваженнями здійснювати контроль у сфері ціноутворення на період воєнного стану.
Читайте
Пенсії за квітень вже виплачують в усіх регіонах України

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка