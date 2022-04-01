Підтримка ЗСУ та відновлення бізнесу: Рада проголосувала за податкові послаблення

Верховна Рада підтримала законопроект №7234, який регламентує митні та податкові послаблення.

– Зокрема, завозити деякі товари для наших військових тепер можна буде без ПДВ та мита (наприклад, матеріал для виготовлення бронежилетів і броньовані автівки). На спрощену систему тепер зможуть перейти всі компанії без обмеження щодо обороту. Під час фактичних перевірок податкова контролюватиме і ціноутворення, це допоможе уникнути спекуляцій, – зазначила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Які нововведення регламентує закон:

Від оплати мита звільняються товари кінцевими отримувачами яких є правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, добровольчі формування тощо.

Для виробників електроенергії до закінчення воєнного стану передбачається касовий метод з акцизного податку.

Для платників єдиного податку третьої групи не застосовується обмеження щодо обсягу доходу для перебування на цій групі.

Ті, хто надають централізоване водопостачання та водовідведення можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування зі ставкою 2%.

Врегульовуються наслідки з оподаткуванням податку на прибуток підприємств при переході платників податків із загальної системи оподаткування на спрощену із застосуванням ставки 2% і навпаки.

Податковий орган наділяється повноваженнями здійснювати контроль у сфері ціноутворення на період воєнного стану.