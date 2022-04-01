Підтримка ЗСУ та відновлення бізнесу: Рада проголосувала за податкові послаблення

Верховна Рада підтримала законопроект №7234, який регламентує митні та податкові послаблення.
– Зокрема, завозити деякі товари для наших військових тепер можна буде без ПДВ та мита (наприклад, матеріал для виготовлення бронежилетів і броньовані автівки). На спрощену систему тепер зможуть перейти всі компанії без обмеження щодо обороту. Під час фактичних перевірок податкова контролюватиме і ціноутворення, це допоможе уникнути спекуляцій, – зазначила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.
Які нововведення регламентує закон:
- Від оплати мита звільняються товари кінцевими отримувачами яких є правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, добровольчі формування тощо.
- Для виробників електроенергії до закінчення воєнного стану передбачається касовий метод з акцизного податку.
- Для платників єдиного податку третьої групи не застосовується обмеження щодо обсягу доходу для перебування на цій групі.
- Ті, хто надають централізоване водопостачання та водовідведення можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування зі ставкою 2%.
- Врегульовуються наслідки з оподаткуванням податку на прибуток підприємств при переході платників податків із загальної системи оподаткування на спрощену із застосуванням ставки 2% і навпаки.
- Податковий орган наділяється повноваженнями здійснювати контроль у сфері ціноутворення на період воєнного стану.