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Факти / Україна / Політика

Росія не повинна мати право вето, три країни НАТО погодилися стати гарантами безпеки – Арахамія

Юля Захарченко редакторка стрічки
Давид Арахамія

Під час активізації безпекових гарантій Росія не повинна мати право вето, тому що країна-агресор може заблокувати їх у будь-який момент.

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія наголосив, що українська сторона не підписуватиме документ, завдяки якому Росія може блокувати гарантії безпеки України.

– Звичайно, ми не підписуватимемо жодного документу, де Росія, як вона це робить у Раді безпеки ООН, надаючи свій голос, а там потребується консенсус. Для нас це категорично. Взагалі тоді не потрібно обговорювати якісь гарантії безпеки, бо Росія може їх заблокувати у будь-який момент. Ми з ними це обговорюємо, вони чують логіку, розуміють, що так не може бути. Тому ми проговорюємо інший формат, де у нас є мирний договір з Росією, але гарантії безпеки надають всі інші країни.

Давид Арахамія переконаний, що Російська Федерація згодом прийме позицію української сторони.

– Росія не може блокувати цей процес. Тобто, це вже закладається у механізмах активації цих гарантій. Мені здається, що у фінальному раунді ми вийдемо на те, що вони приймуть цю позицію. Інакше взагалі нічого не підписуватимемо.

Станом на 2 квітня, три держави-члени НАТО вже стали гарантами безпеки України: Туреччина, Німеччина та Італія. Тривають активні консультації щодо залучення інших країн Альянсу до процесу.

– Зараз ведуться активні консультації. Вже офіційно оприлюднено, що три країни НАТО погодилися надавати підтримку, фактично за 5 статтею НАТО. Але з більш жорстким механізмом активації – вони мають протягом 72 годин провести консультації та вже надавати допомогу. Підтвердили офіційно: Туреччина, Німеччина та Італія. Поки що три країни, ми далі працюємо. Для нас важливо мати гарантії США та Великої Британії.

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Фото: УНІАН

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