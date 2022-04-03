Росія не повинна мати право вето, три країни НАТО погодилися стати гарантами безпеки – Арахамія

Під час активізації безпекових гарантій Росія не повинна мати право вето, тому що країна-агресор може заблокувати їх у будь-який момент.

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія наголосив, що українська сторона не підписуватиме документ, завдяки якому Росія може блокувати гарантії безпеки України.