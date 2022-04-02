Ракетні удари по Полтавщині та посилення обстрілів на Донбасі: що відбувається на 38-му добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 17 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Зведення Генштабу на 06.00
Збройні сили РФ здійснюють відведення військ на окремих напрямках, ймовірно, щоб посилити угруповання окупаційних військ для наступу на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.
Ворог активізував роботу з так званими “добровольцями”. 1 квітня Міністерством оборони РФ було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 04 квітня по 23 травня 2022 року.
Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначається передислокація російських військ та підрозділів так званої Придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.
На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів, мінування об’єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства.
Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.
Угрупованням військ Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.
Російські військові обстріляли територію Полтавської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Один з інфраструктурних об’єктів Полтави зазнав ракетного удару вночі. А вже вранці численних ударів зазнали інфраструктурні обʼєкти та житлові будинки в Кременчуці.
Розвідка Міноборони Британії вважає, що пожежа на нафтобазі у російському Бєлгороді вплине на забезпечення військ РФ, які оточили Харків.
Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 April 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/S4wVaMZtga
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/kVwPTxk4xF
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) April 1, 2022
Зазначається, що ймовірна втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів створить короткострокове додаткове навантаження на і без того затягнуті логістичні ланцюги Росії.
США нададуть Україні додаткову військову допомогу на $300 млн — йдеться, зокрема, про ракетні системи, безпілотники, боєприпаси та кулемети.
Також у США досі вважають вірогідним застосування Росією хімічної або біологічної зброї, тому планують передати Україні засоби захисту від таких атак.
Через війну в Україні чоловіча збірна Італії з баскетболу відмовилася грати відбірковий матч до Чемпіонату світу-2023 проти Росії.
Про це заявили в Федерація баскетболу Італії.
У італійській федерації не лише не захотіли грати проти РФ, там обурені й тим, що FIBA досі не усунула від змагань Росію, яка і розв’язала повномасштабну війну проти України.
У Сумській області продовжують допомагати людям у звільнених від російських окупантів громадах.
Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
– Завозимо продукти, ліки, предмети гігієни! Продовжуємо відновлювати інфраструктуру, зв’язок, транспортне сполучення, – написав Живицький.
Також Живицький повідомив, що у Тростянці частково відновили електропостачання. А от в районах від Білопілля до Конотопу ситуація не спокійна.
1 квітня працювали гуманітарні коридори в трьох областях – Донецькій, Луганській та Запорізькій.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Вдалося врятувати 6 тис. 266 людей. Зокрема 3 тис. 71 людину з Маріуполя.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 1 квітня 24.00:
- З району Чорнобиля до населених пунктів, що розташовані на території Республіки Білорусь виводяться окремі підрозділи, ймовірно, з подальшим переміщенням до Бєлгородської області.
- До залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.
- На Поліському напрямку противник здійснює мінування районів місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації, руйнування об’єктів інфраструктури для затримки просування наших військ.
- Збройні сили РФ, які відводяться до Білорусі, зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина.
- Противник продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях підрозділів ЗСУ.
- З метою нарощування угруповання військ, з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку.
- Ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів.
- На Донецькому напрямку ворог здійснює вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків. Розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне. Був зупинений на обох напрямках.
Щонайменше 53 історичні та релігійні об’єкти були пошкоджені в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомив представник ЮНЕСКО.
– На сьогоднішній день ми змогли підтвердити збитки, завдані щонайменше 53 культурним об’єктам. До них входять 29 релігійних об’єктів, 16 історичних будівель, 4 музеї та 4 пам’ятники, – повідомив представник організації.