Україна протягом трьох тижнів може наступити на шию Кремля – Бен Ходжес

Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Збройних сил США в Європі Бен Ходжес вважає, що якщо не допомогти Україні зламати шию Кремлю протягом трьох тижнів, Російська Федерація знову розпочне війну за кілька років.

– Путін не досяг жодної зі своїх цілей. Боротьба українських солдатів і українських людей, як вони воюють, обумовлює цей опір. Росіяни провалили всі цілі, – повідомив Ходжес в інтерв’ю ТСН.

Він зазначив, що після п’яти тижнів війни РФ досі не захопила навіть Маріуполь. А це, за їхніми розрахунками, перше місто, яке мало впасти, з огляду на всі переваги росіян.

– У нас є можливість, гадаю, наступних трьох тижнів, коли Україна стане на шию Кремлю. І ми маємо допомогти їм йти вперед та зламати цю шию, терміново надаючи все, що просить Україна. Якщо ми не допоможемо, росіяни почнуть відновлюватися, підвозити боєприпаси, вони зрозуміють, що роблять не так, і здійснять спробу нового наступу. Тому зараз ми знаходимося на гострому етапі цієї кампанії, – повідомив генерал-лейтенант у відставці.

За його словами, українській армії терміново потрібне озброєння, здатне знищити ті російські переваги, які викликають найбільше проблем.

– Це ракети великої дальності, артилерія далекої дії, російські кораблі, з яких здійснюється запуск крилатих ракет, російські літаки, з яких також проводиться запуск крилатих ракет… Плюс артилерія та ракети з боєприпасами калібру 122 мм та 152 мм та ЗРК середньої дальності. І також я думаю, що потрібно надати Україні броньовані мобільні засоби, – сказав Ходжес.

Колишній командувач Збройних сил США в Європі оцінив армію РФ як “неефективну”, проте нагадав, що Путін все ще має тисячі солдатів і багато можливостей.

– Тому ми маємо скористатися можливістю зараз, поки вони зазнали невдачі, щоб їх зламати. Інакше ми будемо мати справу із цим знову через 2-3 роки. Тому ми зараз маємо говорити про перемогу. Навіть нічого обговорювати. Пріоритет – це виграти, відновити суверенітет України. І це має бути метою США та Європи, допомогти Україні відновити її суверенітет. Тоді можна буде говорити із позиції сили. Але це рішення належить Україні. Україна – суверенна країна. І це вже не XVIII століття, коли великі сили щось вирішували за меншими спинами, – резюмував Бен Ходжес.

Джерело: ТСН