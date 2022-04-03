Звільнення Київщини та братські могили у Бучі: що відбувається на 39-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 17 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
21:36 - 02 квітня
У суботу, 2 квітня, російські війська завдали ракетних ударів по трьох областях.
- Павлоград, Дніпропетровська область: Одна ракета влучила в залізницю, пошкоджені колії та контактні мережі, вибухнули вагони. Наразі рух потягів зупинили. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Одна людина поранена.
- Миргород, Полтавська область: ППО знищили декілька крилатих ракет, але внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, аеродром та загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.
- Шепетівка, Хмельницька область: Ракета влучила по промисловому об’єкту. Попередньо постраждалих немає.