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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Звільнення Київщини та братські могили у Бучі: що відбувається на 39-ту добу війни в Україні (онлайн)

Звільнення Київщини та братські могили у Бучі: що відбувається на 39-ту добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 17 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
21:36 - 02 квітня
У суботу, 2 квітня, російські війська завдали ракетних ударів по трьох областях.
  • Павлоград, Дніпропетровська область: Одна ракета влучила в залізницю, пошкоджені колії та контактні мережі, вибухнули вагони. Наразі рух потягів зупинили. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Одна людина поранена.
  • Миргород, Полтавська область: ППО знищили декілька крилатих ракет, але внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, аеродром та загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.
  • Шепетівка, Хмельницька область: Ракета влучила по промисловому об’єкту. Попередньо постраждалих немає.

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00:37 - 03 квітня

У Бучі Київської області після “звільнення” від окупантів у братських могилах поховали 280 людей. Про це в коментарі AFP повідомив мер міста Анатолій Федорук.

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23:55 - 02 квітня

Після звільнення Київщини від окупантів були знайдені тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких росіяни викрали 23 березня. Повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар.

 

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23:43 - 02 квітня

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23:31 - 02 квітня

Київська область станом на 02.04.2022

київська обл

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22:50 - 02 квітня

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22:49 - 02 квітня

У притулку для тварин в Бородянці Київської області, яка була тривалий час окупована російськими загарбниками, вижило лише 150 собак з майже 500. Про це повідомляє гуманістичний рух за права тварин UAnimals.

– Вчора, 1 квітня, щойно Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку… Загалом із 485 вижило всього 150, – розповіли зоозахисники.

Зазначається, що у притулку з початку війни тварини залишилась зачиненими у вольєрах, без їжі та води. Весь цей час керівництва на території притулку не було, і в порятунку тварин його представники участі не брали.

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22:28 - 02 квітня

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22:15 - 02 квітня

Президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін “з високою ймовірністю” зустрінуться у Туреччині.

– Президент Туреччини Реджеп Ердоган вчора телефонував і нам, і Володимиру Путіну і начебто він підтвердив зі свого боку, що вони найближчим часом готові організувати зустріч. Невідомі ні дата, ні місце, але ми вважаємо, що з високою ймовірністю це буде Стамбул або Анкара, – сказав Давид Арахамія в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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21:36 - 02 квітня
У суботу, 2 квітня, російські війська завдали ракетних ударів по трьох областях.
  • Павлоград, Дніпропетровська область: Одна ракета влучила в залізницю, пошкоджені колії та контактні мережі, вибухнули вагони. Наразі рух потягів зупинили. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Одна людина поранена.
  • Миргород, Полтавська область: ППО знищили декілька крилатих ракет, але внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, аеродром та загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.
  • Шепетівка, Хмельницька область: Ракета влучила по промисловому об’єкту. Попередньо постраждалих немає.

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21:30 - 02 квітня

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