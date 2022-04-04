Ракетні удари по Одесі та жахіття звільненої Київщини: що відбувається на 40-ву добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 17 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Російські загарбники вбили вже 161 дитину, ще 264 поранили, повідомляє Офіс Генпрокурора.
Наразі за офіційно встановленими даними найбільше постраждало дітей у Київській – 75, Донецькій – 78, Харківській – 59, Чернігівській – 49, Миколаївський – 34, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.
Вранці 4 квітня російські війська завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомляє мер міста Олександр Сенкевич.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих встановлюється. Міська влада нагадує про заборону публікації фото чи відео з місця події.
Головне зі зведення Генштабу на 06.00
РФ розпочала приховану мобілізацію резервістів у Краснодарському краї, Пермському краї, Дагестані, Інгушетії, Калмикії. Основний мотиваційний чинник – це матеріальне заохочення, зокрема коштом “трофеїв” (грабежу і мародерства). Загалом РФ планує залучити 60 тис. військових.
Ворог планує укомплектувати резервістів застарілим озброєнням та військовою технікою, деякі зразки якої зберігаються на базах та складах понад 30 років.
Впродовж минулої доби українські військові знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 автомобіля, 1 міномет, 3 літак, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети ворога.
Авіація українських Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.
Володимир Зеленський виступив на врученні премії Греммі та розповів про усі жахіття, які відбуваються в Україні.
Про це повідомляє НВ з посиланням на CNN.
– Тиша зруйнованих міст та вбитих людей. Наші діти малювали ракети, що летять, а не падаючі зірки. Понад 400 дітей отримали поранення та 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють, – сказав Зеленський.
В ході війни Росії проти України, країна агресор повністю провалила усі поставлені та зазнала стратегічну невдачу.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Держсекретар також додав, що Росія втратила свою минулу могутність, а її армія сильно відстала.
– Росія мала три цілі: підпорядкувати Україну своїй волі, спростувати її суверенітет і незалежність, затвердити російську владу, а також розділити Захід, розділити Альянс. І по всіх трьох фронтах – провал, – сказав Блінкен.
На супутникових знімках Maxar Technologies, які були виконані над містом Буча на Київщині помітили, що перші ознаки підготовки місця для братської могили для солдатів РФ були ще 10 березня.
Братську могилу ворог зробив на території храму Андрія Первозванного та Всіх Святих.
Сьогодні, 4 квітня, з 10.00 буде відновлено автомобільне сполучення з Чернігова до Києва, але не по основній трасі.
Про це повідомив глава ОВА В’ячеслав Чаус.
Польща, Естонія, Латвія та Литва прийняли рішення протягом наступних двох-трьох діб повністю закрити кордони з РФ та Білоруссю.
Прем’єр Польщі Моравецький скликає екстрений саміт ЄС для обговорення повного розриву торговельних відносин із РФ та Білоруссю як реакцію на звірства російських військових.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) станом на початок доби 3 квітня зафіксувало 1417 випадків загибелі та 2 038 поранень цивільного населення України, загалом 3 455 жертв російського повномасштабного вторгнення.
Зокрема серед убитих – 293 чоловіки, 201 жінка, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 59 дітей та 802 дорослих, стать яких поки що невідома.
Поранені 241 чоловік, 187 жінок, 41 дівчинка та 38 хлопчиків, а також 92 дитини та 1439 дорослих, стать яких поки що невідома.