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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Ракетні удари по Одесі та Бучанська різанина: що відбувається на 41-у добу війни в Україні (онлайн)

Ракетні удари по Одесі та Бучанська різанина: що відбувається на 41-у добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 17 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
06:13 - 05 квітня

У Вінницькій області та Києві батьки дали своїм новонародженим дітям імена Ян Джевелін та Джавеліна (хлопчик і дівчинка відповідно).

У Міністерстві юстиції України зазначили, що для деяких людей під час вибору імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна.

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05:59 - 05 квітня

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів, зафіксовано сім влучань у фенольний завод.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

Через потрапляння в завод було пошкоджено три ректифікаційні колони, три збірки товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки масла, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерна та металеві споруди.

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03:57 - 05 квітня

З початку повномасштабної війни в Україні загинуло 18 журналістів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Крім цього, вісім журналістів викрадено, 13 поранено, три вважаються безвісти зникли, а ще 15 зазнали залякувань.

Загалом ворог скоїв 74 злочини проти представників ЗМІ, 19 з яких проти іноземних журналістів.

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03:38 - 05 квітня

Ірландська компанія Kingspan, що займає лідируючі позиції серед виробників сендвіч-панелей і творців швидкомонтованих будівель, вирішила покинути російський ринок.

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03:33 - 05 квітня

Українські воїни протягом доби успішно відбили сім ворожих атак ворога та завдали втрат серед особового складу.

ЗСУ знищили сім ворожих танків, вісім одиниць броньованої техніки та три артилерійські системи.

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03:30 - 05 квітня

Через війну, яку Росія розв’язала на території України, Росію хочуть виключити з Ради ООН з прав людини.

Про це у Twitter повідомила американська дипломатка, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд повідомила, що участь Росії у Раді ООН з прав людини є фарсом та це завдає серйозної шкоди довірі до Ради та ООН.

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02:50 - 05 квітня

Засновник чеської пошукової системи Seznam.cz Іво Лукачович пожертвував 100 млн чеських крон зі своїх особистих коштів на потреби української армії.

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01:04 - 05 квітня

Міністр закордонних справ України висловив надію щодо співпраці з новопризначеним міністром закордонних справ Грузії.

– Сподіваюсь на спільну роботу з Ілією Дарчіашвілі, новопризначеним міністром закордонних справ Грузії, для подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Грузією. Розраховуючи на повну підтримку Грузії у протидії російській агресії, – написав він.

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00:39 - 05 квітня

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00:36 - 05 квітня

За добу на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 7 атак ворога. Крім цього, знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.

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