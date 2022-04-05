Ракетні удари по Одесі та Бучанська різанина: що відбувається на 41-у добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 17 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
У Вінницькій області та Києві батьки дали своїм новонародженим дітям імена Ян Джевелін та Джавеліна (хлопчик і дівчинка відповідно).
У Міністерстві юстиції України зазначили, що для деяких людей під час вибору імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна.
Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів, зафіксовано сім влучань у фенольний завод.
Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.
Через потрапляння в завод було пошкоджено три ректифікаційні колони, три збірки товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки масла, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерна та металеві споруди.
З початку повномасштабної війни в Україні загинуло 18 журналістів.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Крім цього, вісім журналістів викрадено, 13 поранено, три вважаються безвісти зникли, а ще 15 зазнали залякувань.
Загалом ворог скоїв 74 злочини проти представників ЗМІ, 19 з яких проти іноземних журналістів.
Ірландська компанія Kingspan, що займає лідируючі позиції серед виробників сендвіч-панелей і творців швидкомонтованих будівель, вирішила покинути російський ринок.
Українські воїни протягом доби успішно відбили сім ворожих атак ворога та завдали втрат серед особового складу.
ЗСУ знищили сім ворожих танків, вісім одиниць броньованої техніки та три артилерійські системи.
Через війну, яку Росія розв’язала на території України, Росію хочуть виключити з Ради ООН з прав людини.
Про це у Twitter повідомила американська дипломатка, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Томас-Грінфілд повідомила, що участь Росії у Раді ООН з прав людини є фарсом та це завдає серйозної шкоди довірі до Ради та ООН.
Засновник чеської пошукової системи Seznam.cz Іво Лукачович пожертвував 100 млн чеських крон зі своїх особистих коштів на потреби української армії.
Міністр закордонних справ України висловив надію щодо співпраці з новопризначеним міністром закордонних справ Грузії.
– Сподіваюсь на спільну роботу з Ілією Дарчіашвілі, новопризначеним міністром закордонних справ Грузії, для подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Грузією. Розраховуючи на повну підтримку Грузії у протидії російській агресії, – написав він.
Looking forward to working together with Ilia Darchiashvili, the newly appointed Minister of Foreign Affairs of Georgia, to further strengthen the strategic partnership between Ukraine and Georgia. Counting on Georgia’s full support in countering Russian aggression @iliadarch
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022
За добу на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 7 атак ворога. Крім цього, знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.