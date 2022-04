Міністр закордонних справ України висловив надію щодо співпраці з новопризначеним міністром закордонних справ Грузії.

Looking forward to working together with Ilia Darchiashvili, the newly appointed Minister of Foreign Affairs of Georgia, to further strengthen the strategic partnership between Ukraine and Georgia. Counting on Georgia’s full support in countering Russian aggression @iliadarch

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022