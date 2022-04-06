Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 41 день війни
Вбили Вбили
165 дітей
Поранили Поранили
>266 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Ракетні удари по Одесі та Бучанська різанина: що відбувається на 42-у добу війни в Україні (онлайн)

Ракетні удари по Одесі та Бучанська різанина: що відбувається на 42-у добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 18 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:53 - 06 квітня

Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет.

– Ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі, – йдеться у повідомленні.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:49 - 06 квітня

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:29 - 06 квітня

Президент Володимир Зеленський розповів про результати своєї роботи у 41-й день вторгнення військ Російської Федерації.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
23:42 - 05 квітня

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до жителів Росії та закликав їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні.

– Користуйтеся VPN, щоб отримувати доступ до незалежної інформації з будь-якої точки світу. А дізнавшись правду – поділіться нею з іншими. Винні будуть притягнені до відповідальності. А історія не забуде тих, хто відводив очі. Вашого президента звинувачують у воєнних злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені, – сказав він.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:55 - 05 квітня

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що його племінник-лікар пробув в окупації 39 діб і щойно вийшов на зв’язок.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:46 - 05 квітня

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:33 - 05 квітня

У вівторок, 5 квітня, гуманітарними коридорами було евакуйовано 3 846 людей, з них майже половина — власним транспортом із Маріуполя.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:16 - 05 квітня

Оперативно-тактичне угруповання Схід повідомило, що за добу російські війська здійснили 1 атаку. У ході боїв наші воїни знищили:

  •  особового складу – до 80;
  •  танків – 4 (з них захоплено – 1);
  • БТР – 9;
  • БМП – 10;
  • міномет – 1;
  • БМ-21 – 1;
  • АТ – 17;
  • БПЛА – 1;
  • паливозаправники – 2.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
20:48 - 05 квітня

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
20:42 - 05 квітня

На Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Нацгвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону.

Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, фізичний захист ядерних матеріалів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...336>
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка