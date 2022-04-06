Ракетні удари по Одесі та Бучанська різанина: що відбувається на 42-у добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 18 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет.
– Ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі, – йдеться у повідомленні.
Президент Володимир Зеленський розповів про результати своєї роботи у 41-й день вторгнення військ Російської Федерації.
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до жителів Росії та закликав їх шукати правдиву інформацію про війну в Україні.
– Користуйтеся VPN, щоб отримувати доступ до незалежної інформації з будь-якої точки світу. А дізнавшись правду – поділіться нею з іншими. Винні будуть притягнені до відповідальності. А історія не забуде тих, хто відводив очі. Вашого президента звинувачують у воєнних злочинах. Але я не вірю, що він діє від вашого імені, – сказав він.
To the Russian people, look at what is being done in your name.
You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp
— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що його племінник-лікар пробув в окупації 39 діб і щойно вийшов на зв’язок.
– Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними – с фамилией «Арестович» и 39 суток пробыл в оккупации.
Только что вышел на связь.
Фамилию ни разу не спросили.
Из больных и местных никто не сдал.
— Arestovych (@arestovych) April 5, 2022
У вівторок, 5 квітня, гуманітарними коридорами було евакуйовано 3 846 людей, з них майже половина — власним транспортом із Маріуполя.
Оперативно-тактичне угруповання Схід повідомило, що за добу російські війська здійснили 1 атаку. У ході боїв наші воїни знищили:
- особового складу – до 80;
- танків – 4 (з них захоплено – 1);
- БТР – 9;
- БМП – 10;
- міномет – 1;
- БМ-21 – 1;
- АТ – 17;
- БПЛА – 1;
- паливозаправники – 2.
На Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Нацгвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону.
Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, фізичний захист ядерних матеріалів.