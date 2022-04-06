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Факти / Україна / Політика

Зеленський назвав 7 країн, які готові обговорювати гарантії безпеки для України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що лідери семи готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України. Про це він сказав в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk.

Він зазначив, що станом на зараз ще не було зустрічі із колом країн, яких Україна бачить серед гарантів безпеки, або країн, які самі хочуть ними виступити.

— Точно мають бути Сполучені Штати, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль. Це ще не всі гаранти, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати й обговорювати список гарантій безпеки, – заявив Зеленський.

За його словами, першим кроком буде зустріч із представниками цих країн.

— Потім об’єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною, – сказав президент.

Зі слів президента, спочатку мають зустрітися радники глав держав країн, які погодять спільне бачення гарантій безпеки для України.

Зеленський сказав, що наразі в лідерів кожної із перелічених країн є своє бачення гарантій, а також різна міра готовності щодо фізичного втручання в разі можливого конфлікту чи війни проти України.

В угоді мають бути прописані механізми в разі порушення гарантій будь-якою з країн-гарантів, а саме конкретні заходи щодо санкцій та міжнародної ізоляції країни, яка порушить угоду, прописані обсяги, види зброї, які у разі нападу нададуть ЗСУ.

Після погодження попередньої угоди з радниками, Україна готова обговорювати підписання такої міжнародної угоди про гарантії безпеки з РФ. Коли решта країн запевнять у готовності долучитися до захисту Україну.

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