Президент України Володимир Зеленський розповів, що лідери семи готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України. Про це він сказав в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk.

Він зазначив, що станом на зараз ще не було зустрічі із колом країн, яких Україна бачить серед гарантів безпеки, або країн, які самі хочуть ними виступити.

— Точно мають бути Сполучені Штати, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль. Це ще не всі гаранти, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати й обговорювати список гарантій безпеки, – заявив Зеленський.

За його словами, першим кроком буде зустріч із представниками цих країн.

— Потім об’єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною, – сказав президент.

Зі слів президента, спочатку мають зустрітися радники глав держав країн, які погодять спільне бачення гарантій безпеки для України.

Зеленський сказав, що наразі в лідерів кожної із перелічених країн є своє бачення гарантій, а також різна міра готовності щодо фізичного втручання в разі можливого конфлікту чи війни проти України.

В угоді мають бути прописані механізми в разі порушення гарантій будь-якою з країн-гарантів, а саме конкретні заходи щодо санкцій та міжнародної ізоляції країни, яка порушить угоду, прописані обсяги, види зброї, які у разі нападу нададуть ЗСУ.

Після погодження попередньої угоди з радниками, Україна готова обговорювати підписання такої міжнародної угоди про гарантії безпеки з РФ. Коли решта країн запевнять у готовності долучитися до захисту Україну.