Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому не можна було заздалегідь оголошувати в Україні про напад Росії.

За його словами, якби людям повідомили про підготовку Росією масштабного воєнного вторгнення, то в містах України почалась би паніка.

– Почався б масовий вихід біженців, і вони б забили усі шляхи. Це було б 8-10-12 мільйонів людей… Це повний параліч доріг. І це дуже бажана ситуація для російського керівництва, – сказав Арестович.

Він наголосив, що заблоковані мирними українцями автодороги не дали б змоги нашій армії зайти у місця оборони.

– В такій ситуації ми б напевне програвали б, і Лівобережжя зокрема. Тому що з лівого берега пішли б на правий. Всього 50 мостів в Україні, було б забито все. Жодним чином ми б не впоралися із цією ситуацією. Єдиний вихід – танками давити своїх громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости, – сказав радник голови ОПУ.

Він поставив запитання, що саме мало зробити керівництво країни: замовчати чи паралізувати країну, і можливо, здати Лівобережжя?

За його словами, Україна не “витягнула б війну”, якби оголосила про неї раніше. За підрахунками, біженців було б щонайменше 16 млн.

– Це був би безлад у стані, коли війни ще не було, її не оголосили. Була б купа спекуляцій і звинувачень, купа політичних криків. Був би такий хаос, який би не дозволив ані провести мобілізацію, ані перекинути війська чи матеріальні запаси із заходу на схід, – сказав Арестович.

Він наголосив, що це був складний вибір між “поганим” і “дуже поганим”.

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Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що з дев’яти напрямків, за якими на початку повномасштабної війни в Україні наступали російські війська, зараз залишилося 2,5 оперативні напрямки.