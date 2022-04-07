Росія має стати країною-вигнанцем для європейських держав, щоб тіньове лобі РФ у бізнесі та політиці країн Європи припинило своє активне функціонування.

З пропозиціями щодо прискорення маргіналізації Росії виступив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Росія обов’язково має стати, м’яко кажучи, офіційним ізгоєм для європейських країн. Через схильність до максимально жорстоких та нелюдських способів масових убивств громадян інших країн. Інакше ми ніколи не позбудемося російського тіньового лобі в бізнес-політичних елітах Європи, яке нині дещо притихло, але продовжує у тіньовому режимі активно блокувати важливі антиросійські ініціативи, – повідомив Михайло Подоляк.

Радник керівника ОП запропонував максимізувати зусилля на двох паралельних процесах, які можуть сильно впливати на європейську громадську думку.

– Перше: організувати максимально широку міжнародну слідчу бригаду з розслідування масових військових злочинів російських військовослужбовців. Не лише у Київській області. Щоб вийти на конкретні прізвища у міжнародних юрисдикціях для тисяч суб’єктів – громадян РФ, – написав Михайло Подоляк.

Другий напрямок передбачає організацію масштабних виставок на площах європейських столиць – Берліна, Парижа, Мадрида, Риму, Варшави, Відня, Лондона та інших, які будуть називатися, наприклад, “Бучанська різанина”.

– Фотографії вбитих, роздертих, спалених людей у ​​всіх анатомічних подробицях, відео масштабних руйнувань мирних міст, розповіді очевидців та тих, що вижили. Потрібні справжні європейські емоції. Тільки так можна досягти того, щоб РФ надовго (назавжди) стала світовим чудовиськом, – написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 7 квітня членство Російської Федерації у Раді ООН з прав людини було припинено рішенням Генасамблеї Організації.

Раніше того ж дня більшість депутатів Європарламенту проголосували за резолюцію, що закликає виключати Росію з міжнародних організацій – Інтерполу, Світової організації торгівлі, ЮНЕСКО, G20 та інших. Крім того, було запропоновано запровадити повне ембарго на російські енергоносії та створити трибунал, який би розслідував злочини армії РФ.

Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Офіс президента