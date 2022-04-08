Виключення Росії з ООН та евакуація населення: що відбувається на 44-ю добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 18 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Оперативна інформація від Генштабу станом на 6 ранку:
- Противник зосередився на захопленні Маріуполя, наступі у районі Ізюма, прориві оборони Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування українських військ.
- За наявною інформацією, на території Білорусі триває відбір так званих “добровольців” з числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.
- Ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового у районах Брянської та Курської областей.
- Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів відновлюють ділянки залізниці з Куп’янська до Харкова, Ізюма та Сватового. Для цього залучили підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля.
- Окупанти блокують Харків. Щоб завадити просуванню українських військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.
- В тимчасово зайнятому Ізюмі бойовики “ДНР” виконують функції місцевої “поліції”, незаконно перевіряють документів, обшукують людей та приміщення місцевого населення.
- Підрозділи окупаційних військ зосередилися на взятті під контроль Попасної, Рубіжного та встановленні контролю над Маріуполем. Продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків.
- Ворог завдає авіаудари та веде обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню в Кремінній, Сєверодонецьку, Новотошківському, Попасній, Новозванівка, Сухій Балці, Новоселівці Другій, Степному, Троїцькому, Новобахмутівці, Мар’їнці та Солодкому.
Джерело: Генштаб ЗСУ
За 7 квітня українські військові з Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак російських окупантів, знищили 4 танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, 2 артилерійські системи, а також 1 літак і 4 безпілотники ворога.
Територія Сумської області вільна від окупантів, тож звуки вибухів останніми днями — це робота рятувальників і вибухотехніків, які знешкоджують російські боєприпаси, попередив голова ОВА Дмитро Живицький.
Він наголосив, що територія області не є безпечною: дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Живицький закликає мешканців не з’їжджати на узбіччя та не користуватися лісовими дорогами, а також не підходити до знищеної техніки чи місць стоянок росіян.
У звільненому від російських окупантів Ірпені Київської області запровадили комендантський час на три з половиною доби – від 21.00 7 квітня до 09.00 11 квітня.
– В’їзд у місто буде повністю закритим. Проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. На вулицях Ірпеня працюватимуть лише комунальні служби та наші волонтери за узгодженим списком. Це робиться для сприяння безперешкодної роботи наших правоохоронних органів, – повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
У Бородянці на Київщині під завалами трьох будинків знайшли тіла 26 загиблих мешканців. Повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
– Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно наносив ввечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення – тут немає жодного військового об’єкту, – зазначила вона.
За добу ворог тричі обстріляв Дніпропетровщину. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної Ради Микола Лукашук.
Окупанти вдарили по Синельниківському та Криворізькому районах.
– Наразі відомо, що четверо людей загинули. Сім чоловік дістали поранення. Двоє громадян зникли безвісти, – написав Лукашук.
Сейм Латвії у фінальному читанні підтримав пропозицію призначити 9 травня 2022 року днем жалоби за українцями, які загинули внаслідок агресивної війни РФ – цивільними мешканцями і захисниками України. Пропозицію підтримав 61 депутат, проти проголосували 18.
7 квітня Євросоюз затвердив п’ятий пакет санкцій проти Росії. Він міститиме нові персональні санкції проти російських олігархів, пропагандистів, військового та безпекового апаратів РФ та ключових осіб з промислового та технологічного сектору.
Також Євросоюз погодився заблокувати активи низки російських банків, запровадити ембарго на поставки зброї в РФ та заборонити експорт низки товарів до країни-агресора.