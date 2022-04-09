Переговори Джонсона і Зеленського: у Києві відбулася зустріч тет-а-тет

9 квітня до Києва прибув з візитом глава уряду Великої Британії Борис Джонсон для переговорів тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіха.

– Велика Британія – лідер у оборонній підтримці України, лідер в антивоєнній коаліції, лідер в санкціях щодо російського агресора, – написав він у соцмережі.

Наприкінці березня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові із президентом Володимиром Зеленським запропонував повну підтримку України перед агресією Росії, зокрема гуманітарну та оборонну.

Він запевнив, що Велика Британія підтримуватиме і посилюватиме економічний тиск на режим Путіна.

Фото: Андрій Сибіха