Переговори Джонсона і Зеленського: у Києві відбулася зустріч тет-а-тет

9 квітня до Києва прибув з візитом глава уряду Великої Британії Борис Джонсон для переговорів тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіха.
– Велика Британія – лідер у оборонній підтримці України, лідер в антивоєнній коаліції, лідер в санкціях щодо російського агресора, – написав він у соцмережі.
Наприкінці березня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові із президентом Володимиром Зеленським запропонував повну підтримку України перед агресією Росії, зокрема гуманітарну та оборонну.
Він запевнив, що Велика Британія підтримуватиме і посилюватиме економічний тиск на режим Путіна.
Фото: Андрій Сибіха