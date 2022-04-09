Україна отримає другий транш мікрофіну від ЄС на €600 млн – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів пресконференцію із Верховним представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Денис Шмигаль подякував за введення п’ятого санкційного пакети, але закликав ЄС й до введення нових санкцій проти РФ.

– Ми закликаємо до нафтового ембарго, включаючи імпорт нафти та імпорт газу. Це не процес одного дня, але вже сьогодні ми хочемо почути, що ЄС відмовиться від російських енергоресурсів, – наголосив Шмигаль.

Шмигаль також повідомив про те, що сьогодні було обговорено цілий ряд важливих для України питань, серед яких і план відновлення, і створення фонду відновлення України, і входження України в єдиний платіжний простір.

– Безумовно, ключовою тематикою є приєднання України до ЄС і сьогодні пані президентка Європейської комісії передала Україні пакет документів для заповнення на отримання статусу кандидата в члени ЄС, – сказав Шмигаль.

За словами Шмигаля, Україна домовилась дуже тісно співпрацювати з Європейською комісією по усіх перелічених питаннях, особливо з питань інтеграції України до ЄС.

– У мене немає жодних сумнівів, що членство України в ЄС стане новою сторінкою для об’єднаної Європи, де панує мир, – додав Шмигаль.

У свою чергу, Жозеп Боррель зазначив, що брутальна атака Росії на Україну провалилася і усі побачили, як потужно та відчайдушно Україна бореться за свою землю.

– Ми будемо з вами і будемо допомагати вам завжди, – зазначив Боррель.

Боррель назвав усе те, що відбулося у Бучі і інших українських містах, військовим злочином та зазначив, що ЄС буде продовжувати накладати санкції на Росію.

– Ви закликаєте нас накладати більше санкцій, ми вас чуємо і знаємо, що ви праві. Ми хочемо зробити так, аби Росія мала на собі ще більший тягар та було завдано ще більше шкоди її економіці, – наголосив Боррель.

За словами Борреля, ЄС буде намагатися відмовлятися від російської нафти та зменшувати свою залежність від РФ.

– Звісно, що за одну ніч таких перетворень ми зробити не зможемо. Почнемо з нафти, бо це дещо легше запровадити. Будемо намагатися зробити це як умога швидше. Будемо рухатися в практичній площині, аби не завдати більшої шкоди світовій економіці. Але усе це буде зроблено! Це лише перші кроки на шляху до того, аби повністю скасувати нашу залежність від російських енергоносіїв, – зазначив Боррель.

Також Шмигаль повідомив, що найближчим часом Україна розраховує на виплату другого траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі €600 млн і на початок нової програми макрофіну.

Прем’єр подякував ЄС за перший транш макрофінансової допомоги €120 млн, а також за надання фінансової допомоги для підтримки українців та Збройних сил, зокрема, за озвучене рішення виділити додаткові €500 млн для української армії.